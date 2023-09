Σοκ σε χωριό της Ισπανίας: Ανήλικοι δημιούργησαν με AI γυμνές φωτογραφίες κοριτσιών και τις ανέβασαν σε WhatsApp και Telegram Κόσμος 14:43, 24.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μέχρι στιγμής περισσότερες από 20 ανήλικες, ηλικίας μεταξύ 11 και 17 ετών, έχουν εμφανιστεί ως θύματα της υπόθεσης κοντά στο χωριό Almendralejo