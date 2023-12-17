Ο πρώην υπουργός Υποδομών Πέδρο Νούνο Σάντος εξελέγη χθες Σάββατο στην ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Πορτογαλίας (PS) ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών της 10ης Μαρτίου στη χώρα της Ιβηρικής. Διαδέχεται στη θέση του γενικού γραμματέα του PS τον Αντόνιο Κόστα, του οποίου η παραίτηση από την πρωθυπουργία οδήγησε σε πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Εξασφαλίζοντας ποσοστό της τάξης του 62%, ο 46χρονος Πέδρο Νούνο Σάντος επιβλήθηκε του μετριοπαθή υπουργού Εσωτερικών Χοσέ Λουίς Καρνέιρο στην εσωκομματική εκλογική διαδικασία.

Ο Νούνο Σάντος, ο οποίος έχει περιγράψει τον εαυτό του ως «εγγονό τσαγκάρη και γιο επιχειρηματία», προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του PS και είναι γνωστός για τον επιτυχή συντονισμό της κοινοβουλευτικής υποστήριξης στο έργο της κυβέρνησης συνασπισμού με το Αριστερό Μπλοκ και το Κομμουνιστικό Κόμμα (2015-2019).

Ο Αντόνιο Κόστα – στον πρωθυπουργικό θώκο της Πορτογαλίας από το 2015 – παραιτήθηκε στις 7 Νοεμβρίου λόγω της διερεύνησης υπόθεσης διαφθοράς που κλόνισε την κυβέρνησή του.

Ο Νούνο Σάντος είχε παραιτηθεί στα τέλη του 2022 υπό το βάρος σκανδάλου που αφορούσε υπέρογκη αποζημίωση λόγω απόλυσης που κατέβαλε ο εθνικός αερομεταφορέας TAP, την επίβλεψη του οποίου είχε ο ίδιος ως υπουργός Υποδομών. Παρότι το σκάνδαλο ψαλίδισε τη δημοτικότητά του, πολιτικοί αναλυτές έβλεπαν εδώ και καιρό στο πρόσωπο του Πέδρο Νούνο Σάντος τον διάδοχο του Αντόνιο Κόστα.

Στην επινίκια ομιλία του, ο Νούνο Σάντος έπλεξε το εγκώμιο του Κόστα, επικαλούμενος την ισχυρή ανάπτυξη της πορτογαλικής οικονομίας, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους. «Θέλουμε να οικοδομήσουμε μια Πορτογαλία στην οποία κανείς δεν αποκλείεται, ούτε λησμονείται», είπε και τάχθηκε υπέρ ενός ισχυρού κράτους πρόνοιας.

Κύριος αντίπαλός του στις προσεχείς εκλογές είναι ο 50χρονος Λουίς Μοντενέγκρο, επικεφαλής του κεντροδεξιού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (PSD), ο οποίος έχει υποσχεθεί φορολογικές περικοπές και εμφανίζεται πεπεισμένος ότι θα αλλάξει το πολιτικό τοπίο στη χώρα.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις προβλέπουν μάχη στήθος με στήθος μεταξύ PS και PSD, ενώ αρκετοί πολιτικοί αναλυτές εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενο μετεκλογικό τέλμα και πιθανή ενίσχυση του ρόλου του ακροδεξιού κόμματος «Chega» («Αρκετά!»).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

