Αποφασισμένος να αγοράσει και να αποκτήσει τον έλεγχο της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας εμφανίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι εξαγγελίες του. Σε νέες δηλώσεις του μάλιστα ανέφερε πως μπορεί να επιτρέψει και σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Air Force One, ενώ ήταν καθ' οδόν για να παρακολουθήσει το Super Bowl στη Νέα Ορλεάνη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι αποφασισμένος να αγοράσω και να αποκτήσω τη Γάζα».

«Όσον αφορά την ανοικοδόμησή της, μπορεί να τη δώσουμε σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής για να χτίσουν τμήματα της. Μπορεί να το κάνουν άλλοι άνθρωποι, υπό την αιγίδα μας. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να την αποκτήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα επιστρέψει».

Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει τίποτα για να επιστρέψουν (οι Παλαιστίνιοι). Το μέρος είναι χώρος κατεδάφισης. Το υπόλοιπο θα κατεδαφιστεί. Τα πάντα κατεδαφίζονται».

Παράλληλα, σύμφωνα με το Sky News, υποστήριξε ότι τα αραβικά έθνη θα συμφωνήσουν να δεχτούν Παλαιστίνιους πρόσφυγες αφού μιλήσουν μαζί του και επέμεινε ότι οι Παλαιστίνιοι θα έφευγαν από τη Γάζα αν είχαν την επιλογή.

«Δεν θέλουν να επιστρέψουν στη Γάζα. Αν μπορούσαμε να τους δώσουμε ένα σπίτι σε μια ασφαλέστερη περιοχή - ο μόνος λόγος που μιλούν για επιστροφή στη Γάζα είναι ότι δεν έχουν εναλλακτική λύση. Όταν έχουν εναλλακτική λύση, δεν θέλουν να επιστρέψουν στη Γάζα».

«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»

Μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Εζάτ Ελ Ρασκ έσπευσε να καταδικάσει τα τελευταία σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ: «Η Γάζα δεν είναι ιδιοκτησία προς πώληση και αγορά. Είναι αναπόσπαστο μέρος της κατεχόμενης παλαιστινιακής γης μας», ανέφερε σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι οι Παλαιστίνιοι θα ματαιώσουν όλα τα σχέδια εκτοπισμού.

Λίγο μετά την ορκωμοσία του, ο Τραμπ ανακοίνωσε την ιδέα του να αναλάβουν οι ΗΠΑ τη Γάζα και να συμμετάσχουν σε μια τεράστια προσπάθεια ανοικοδόμησης.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος ανέλυσε τα σχέδιά του, λέγοντας ότι η χώρα του θα μπορούσε να τη μετατρέψει σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», ενώ τα δύο εκατομμύρια κατοίκων του θύλακα θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία.

Οι χώρες της Μέσης Ανατολής απορρίπτουν τα σχέδια του Τραμπ

Την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε ότι επικοινώνησε με τους Άραβες εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και οι χώρες απέρριψαν την εκτόπιση των Παλαιστινίων.

Τα αραβικά έθνη επιθυμούν μια λύση δύο κρατών που θα προβλέπει την ύπαρξη μιας ξεχωριστής παλαιστινιακής πατρίδας παράλληλα με το κράτος του Ισραήλ.

Ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων θα αποτελούσε «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, παραβίαση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και υπονόμευση των ευκαιριών για ειρήνη και συνύπαρξη μεταξύ των λαών της», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου.

Αντιθέτως, η Αίγυπτος και άλλα αραβικά έθνη εξετάζουν πώς θα ανοικοδομήσουν και θα καθαρίσουν τη Γάζα μετά τη στρατιωτική επέλαση του Ισραήλ, η οποία κατέστρεψε μεγάλο μέρος της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.