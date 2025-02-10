Απεβίωσε χθες, Κυριακή, σε ηλικία 83 ετών, ο Τουρκοκύπριος επιχειρηματίας Ασίλ Ναντίρ.
Ο Ναντίρ γεννήθηκε στην κατεχόμενη Λεύκα. Δημιούργησε, στο Λονδίνο, τον κολοσσό εταιρειών Polly Peck, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, σφετεριζόμενος περιουσίες Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων.
Η εταιρεία επεκτάθηκε ραγδαία και συνδέθηκε με την οικονομική άνθηση της κατεχόμενης Κύπρου. Κατέρρευσε ωστόσο στα χρόνια του 1990, όταν συνδέθηκε με απάτες και λογιστικές παρατυπίες.
Αντιμετωπίζοντας 66 κατηγορίες, ο Ναντίρ κατέφυγε το 1993 στα κατεχόμενα, οδηγώντας σε παραίτηση, λόγω των σχέσεών τους, τον τότε υπουργό Βορείου Ιρλανδίας.
Ο Ασίλ Ναντίρ επέστρεψε το 2010 στο Λονδίνο, όπου δικάστηκε και φυλακίστηκε.
Για πολλά χρόνια, ήταν ιδιοκτήτης του συγκροτήματος μέσων ενημέρωσης «Κίμπρις», το οποίο πώλησε σε εταιρεία τουρκικών συμφερόντων.
