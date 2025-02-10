To 59ο Supebowl παρακολούθησε χθες στη Νέα Ορλεάνη ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώτος πρόεδρος την Αμερικανική ιστορία που βρέθηκε στο γήπεδο για τον πιο διάσημο αγώνα του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

🚨 President Trump makes history by becoming the first sitting U.S. President to attend a Super Bowl pic.twitter.com/r3up7JWdXl February 9, 2025

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο αγώνας είχε τον χαρακτήρα ρεβάνς και οι Philadelphia Eagles κέρδισαν τον τίτλο του NFL για δεύτερη φορά στην ιστορία τους (η πρώτη το 2018), επικρατώντας των Kansas City Chiefs, με σκορ 40-22 (στο Super Bowl 57, οι Chiefs κέρδισαν με 38-35).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απογοητεύτηκε από το αποτέλεσμα καθώς υποστήριζε τους Kansas City Chiefs. Η παρουσία του στις εξέδρες του Caesars Superdome – μαζί με την κόρη του Ιβάνκα Τραμπ και τον εγγονό του, Τεοντόρ – τράβηξε όλα τα βλέμματα, με την προσοχή να είναι στραμμένη στις αντιδράσεις του.

Μάλιστα, το στάδιο τον καταχειροκρότησε όταν εμφανίστηκε στη γιγαντιαία οθόνη μέσα στο στάδιο, να χαιρετίζει τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, στις περισσότερες φωτογραφίες φαίνεται ότι δεν έκρυβε την απογοήτευσή του για την έκβαση του αγώνα: σχεδόν σε όλες ήταν βλοσυρός και αγέλαστος αλλά αποχώρησε από το γήπεδο ψύχραιμος.

«Σάρωσε» ο Kendrick Lamar

Ο προσφάτως βραβευμένος με Grammy ράπερ Kendrick Lamar εμφανίστηκε στο ημίχρονο του Super Bowl, ερμηνεύοντας τις μεγάλες επιτυχίες του, όπως τα Not Like Us, HUMBLE, Luther κ.ά. και πλαισιωμένος από δεκάδες χορευτές ντυμένους στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας. Στη σκηνή μαζί του ανέβηκε και η επίσης διάσημη ράπερ SZA - «φωτιά στα κόκκινα» - για δύο ντουέτα μαζί του.

Το σόου έκλεισε με έκτακτες εμφανίσεις από τον DJ Mustard και την παγκόσμια σταρ του τένις Σερένα Γουίλιαμς.

Μετά την εμφάνιση, η Σερένα ανάρτησε ένα βίντεο στο X, λέγοντας με χιούμορ: «Δεν έκανα crip walk έτσι στο Wimbledon. Θα με είχαν τιμωρήσει. Όλα ήταν αγάπη».

Γιούχαραν την Τέιλορ Σουίφτ

Η Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε στον τελικό του Super Bowl για να στηρίξει το αγόρι της και αρχηγό των χαμένων Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Το γήπεδο γιουχάιζε την κορυφαία ποπ σταρ - η οποία πέρυσι αποθεώθηκε από τους θεατές - αλλά η ίδια έμενε ατάραχη. Ωστόσο, η αντίδρασή της την ώρα που την έδειχνε η κάμερα στη γιγαντοοθόνη, έγινε viral.

Taylor Swift laughed off being booed at the Super Bowl 😅 pic.twitter.com/Zdc5fHKc0A — SportsCenter (@SportsCenter) February 10, 2025

Η Serena Williams θέλησε να δείξει δημόσια τη στήριξή της στη Σουίφτ, γράφοντας στο Χ: «Σ’ αγαπώ Taylor Swift, μην ακούς αυτά τα γιουχαΐσματα».

«Η μόνη που είχε μια πιο σκληρή νύχτα από τους αρχηγούς του Κάνσας Σίτι ήταν η Τέιλορ Σουίφτ», έγραψε από την πλευρά του ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social.

The only one that had a tougher night than the Kansas City Chiefs was Taylor Swift. She got BOOED out of the Stadium. MAGA is very unforgiving!



Donald Trump Truth Social Post 11:14 PM EST 02/09/25 — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 10, 2025

Πριν από τον αγώνα, ο Τζον Μπατίστ(Jon Batiste), ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ, ο Τρομπόνε Σόρτι (Trombone Shorty) και η Λόρεν Ντέιγκλ (Lauren Daigle) το «America the Beautiful», ενώ η ηθοποιός και τραγουδίστρια Ledisi ερμήνευσε το «Lift Every Voice and Sing».

