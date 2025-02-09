Νετανιάχου: «Επαναστατικό» το σχέδιο Τραμπ οι ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας

«Επαναστατική» χαρακτήρισε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ οι ΗΠΑ να καταλάβουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήρθε με ένα εντελώς διαφορετικό και πολύ καλύτερο όραμα για το Ισραήλ - μια επαναστατική και δημιουργική προσέγγιση», που θα «δημιουργήσει πολλές δυνατότητες» για το Ισραήλ, δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη του υπουργικού συμβουλίου της ισραηλινής κυβέρνησης που συνεδριάζει λίγες ώρες μετά την επιστροφή Νετανιάχου από ταξίδι του στις ΗΠΑ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «πολύ αφοσιωμένος στην εφαρμογή του» σχεδίου του για τη Γάζα.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, θα εκτοπίσουν τον παλαιστινιακό πληθυσμό των 2,3 εκατομμυρίων εκεί, και θα μετατρέψουν τον παλαιστινιακό θύλακα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Ο Νετανιάχου σημείωσε πως οι συνομιλίες που είχαν με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο οδήγησαν σε «τεράστια επιτεύγματα που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια του Ισραήλ για γενιές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.