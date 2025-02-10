Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, Δευτέρα οι εισαγωγικοί δασμοί της Κίνας σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα, καθώς ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου κλιμακώνεται.

Η απόφαση αυτή από το Πεκίνο, που πάρθηκε στις 4 Φεβρουαρίου, έρχεται ως απάντηση στην απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν πρόσθετη εισφορά 10% σε όλα τα κινεζικά προϊόντα.

Χθες Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 25% στον χάλυβα και στο αλουμίνιο που εισάγονται στις ΗΠΑ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθ' οδόν για το Super Bowl, είπε επίσης ότι σχεδιάζει ανταποδοτικούς δασμούς σε άλλα έθνη - αλλά δεν διευκρίνισε ποια είναι αυτά τα έθνη που θα στοχοποιηθούν.

Οι πιο πρόσφατοι δασμοί που επέβαλε η Κίνα σε αμερικανικά προϊόντα περιλαμβάνουν συνοριακό φόρο 15% στις εισαγωγές αμερικανικού άνθρακα και προϊόντων υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επιβάλλονται επίσης δασμοί 10% στο αμερικανικό αργό πετρέλαιο, τα γεωργικά μηχανήματα και τα αυτοκίνητα με μεγάλους κινητήρες.

Την περασμένη εβδομάδα, οι κινεζικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα κατά του αμερικανικού γίγαντα της τεχνολογίας, της Google, ενώ η PVH, η αμερικανική ιδιοκτήτρια των επώνυμων σχεδιαστών Calvin Klein και Tommy Hilfiger, προστέθηκε στη λίστα των λεγόμενων «αναξιόπιστων οντοτήτων» του Πεκίνου.

Η Κίνα έχει επίσης επιβάλει ελέγχους εξαγωγών σε 25 σπάνια μέταλλα, μερικά από τα οποία αποτελούν βασικά συστατικά για πολλά ηλεκτρικά προϊόντα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η ανακοίνωση του Τραμπ το Σαββατοκύριακο για τα σχέδια επιβολής φόρου 25% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου των ΗΠΑ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη σύναψη συμφωνιών με τον Καναδά και το Μεξικό για αναβολή της εφαρμογής των δασμών που είχε απειλήσει ότι θα βάλει σε όλα τα προϊόντα των δύο χωρών. Παρόμοια μέτρα εισήγαγε και κατά την πρώτη του θητεία ως πρόεδρος, επιβάλλοντας δασμούς 25% στον χάλυβα και 10% στο αλουμίνιο, αλλά αργότερα χορήγησε σε αρκετούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ ποσοστώσεις αφορολόγητων ειδών - συμπεριλαμβανομένου του Καναδά, του Μεξικού και της Βραζιλίας.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι φόροι εισαγωγής για οχήματα παραμένουν στο τραπέζι μετά από αναφορές ότι εξετάζει εξαιρέσεις από τους καθολικούς δασμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα παραπονεθεί ότι οι δασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στις εισαγωγές αμερικανικών αυτοκινήτων είναι πολύ υψηλότεροι από τους αμερικανικούς φόρους.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είπε στο BBC ότι η επιβολή δασμών σε αγαθά της ΕΕ θα μπορούσε να συμβεί «πολύ σύντομα» - αλλά πρότεινε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να συζητηθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, ορισμένα από τα πολλά μέτρα που έλαβε ο Τραμπ από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου έχουν υποστεί αλλαγές. Την περασμένη Παρασκευή, ανέστειλε τους δασμούς σε πακέτα προϊόντων χαμηλής αξίας από την Κίνα. Η αναστολή θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου «δημιουργηθούν επαρκή συστήματα για την πλήρη και εύστοχη επεξεργασία και είσπραξη των εσόδων από τα τιμολόγια».

