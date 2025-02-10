Η Παλαιστίνη ανήκει στους Παλαιστινίους και κανείς δεν έχει τη δύναμη να απομακρύνει τους ανθρώπους της Γάζας από την αιώνια πατρίδα τους, τόνισε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στηλιτεύοντας την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

«Θα ήθελα να το πω ξεκάθαρα. Από τη δική μας οπτική γωνία, οι προτάσεις της νέας αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τη Γάζα υπό την πίεση του σιωνιστικού λόμπι δεν έχουν τίποτα άξιο προσοχής ή συζήτησης. Αυτές είναι εντελώς μάταιες δραστηριότητες», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε:

«Κανείς δεν έχει τη δύναμη να απομακρύνει τους ανθρώπους της Γάζας από την αιώνια πατρίδα τους που υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η Παλαιστίνη, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας, της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ανήκει στους Παλαιστίνιους. Ο λαός της Γάζας, που δεν έχει εγκαταλείψει τα εδάφη του παρά τη σκληρότητα, την αγριότητα και τις επιθέσεις του Ισραήλ για 471 ημέρες, θα συνεχίσει να μένει στη Γάζα, να ζει στη Γάζα και να προστατεύει τη Γάζα».

Τουρκικά ΜΜΕ: «Ο Μητσοτάκης θα ζητήσει από τον Μακρόν να σταματήσει την πώληση των πυραύλων Meteor στην Τουρκία»

Εν τω μεταξύ, το θέμα της πώλησης πυραύλων Meteor από τη Γαλλία στην Τουρκία συνεχίζει να απασχολεί τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που στέκονται ιδιαίτερα στην προσπάθεια που καταβάλει η Ελλάδα προκειμένου να σταματήσει την πώλησή τους, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη.

Τα τουρκικά μέσα αναφέρονται εκτενώς στη συμφωνία στρατιωτικής και στρατηγικής συνεργασίας που έχει συνάψει η Ελλάδα με τη Γαλλία, ενώ επισημαίνουν ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να μην προχωρήσει η πώληση των πυραύλων Meteor στην Τουρκία.

«Στην Ελλάδα επικρατεί η αγωνία για τους πυραύλους Meteor. Ξεκίνησε διπλωματική κινητικότητα μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, μετά την πιθανότητα της αγοράς των πυραύλων Μeteor από την Τουρκία, οι οποίοι είναι της κοινοπραξίας της Ιταλίας, Αγγλίας και Γαλλίας», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global.

Σύμφωνα με το δίκτυο, «προκλήθηκε φόβος στην Ελλάδα από την πιθανότητα της αγοράς των πυραύλων Meteor από την Τουρκία», προσθέτοντας ότι «Το Παρίσι ξεκίνησε εκστρατεία για να καθησυχάσει την Αθήνα».

Το τηλεοπτικό δίκτυο αναφέρεται ειδικότερα στην ενίσχυση των σχέσεων της Αθήνας με το Παρίσι στον αμυντικό τομέα, με την αγορά από την Ελλάδα 24 μαχητικών Rafale και τριών φρεγατών από τη Γαλλία και την πρόθεση των δύο χωρών να ενισχύσουν αυτήν τη συνεργασία.

«Οι γαλλικές πηγές αναφέρουν πως η Γαλλία έχει συμφωνία στρατιωτικής και στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα και θέλουν να συνεχίσουν να συνεργάζονται για τη διατήρηση και την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδα θα ταξιδέψει στη Γαλλία για τη σύνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, εκεί υπάρχει η πιθανότητα συνάντησης του με τον πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν. Αν γίνει αυτή η συνάντηση τότε αναμένεται ο Μητσοτάκης να φέρει στην ατζέντα την παρεμπόδιση της πώλησης των πυραύλων Meteor στην Τουρκία. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα και η Γαλλία ενίσχυσαν τις σχέσεις τους κυρίως στον αμυντικό τομέα. Η Ελλάδα αγόρασε από τη Γαλλία 24 μαχητικά Rafale και 3 φρεγάτες», ανέφερε χαρακτηριστικά το Haber Global.

Οι Meteor θα ενισχύσουν την Τουρκία εντός της Ευρωπαϊκής Άμυνας

Τη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας της Ελλάδας με τη Γαλλία, σχολίασε και ο δημοσιογράφος, επικεφαλής τμήματος θεμάτων ασφαλείας, Τσετινέρ Τσετίν, σημειώνοντας ότι αποτελεί ένα μέσω πίεσης της Αθήνας προς το Παρίσι, το οποίο σε περίπτωση οποιασδήποτε πολεμικής σύγκρουσης δεσμεύεται να βοηθήσει στρατιωτικά την Αθήνα.

«Ας μην ξεχνάμε πως υπάρχει μια συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν υπογράψει η Γαλλία και η Ελλάδα το 2021. Με αυτήν οι δυο χώρες δεσμεύονται να βοηθήσουν η μία την άλλη σε περίπτωση οποιασδήποτε πολεμικής σύγκρουσης με άλλη χώρα. Ο Μητσοτάκης συνομιλεί με τον Μακρόν και τον πιέζει καθώς στο χέρι τους υπάρχει μια συμφωνία. Αν συμβεί κάτι στην Ελλάδα, αν συμβεί κάτι στην Ελλάδα, τότε η Γαλλία θα τους βοηθήσει στρατιωτικά, θα τους δώσει βοήθεια, θα τους ενισχύσει στρατιωτικά και θα τους βοηθήσει σε οποιαδήποτε πολεμική σύγκρουση», ανέφερε ο Τσερινέρ Τσετίν, δημοσιογράφος και επικεφαλής τμήματος θεμάτων ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο πολιτικός αναλυτής Χουσεΐν Μπαγκτζί τόνισε ότι η Ελλάδα θα εναντιωθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια πώλησης πυραύλων Meteor από τη Γαλλία στην Τουρκία

«Η Ελλάδα έχει τέτοια ψυχολογία, που αν η Τουρκία επιχειρήσει να πάρει μια ράβδο από τη Γαλλία, θα εναντιωθεί και σε αυτό. Αυτό ισχύει και για τους πυραύλους Meteor. Αλλά οι Meteor δεν θα ενισχύσουν μόνο τη θέση της Τουρκίας μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα, αλλά θα επαναφέρουν τη συνεργασία της Τουρκίας με τη Γαλλία στον αμυντικό τομέα. Αυτή η σχέση είχε παγώσει από την εποχή του Σαρκοζί. Οι Meteor θα βοηθήσουν σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

