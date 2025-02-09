Tουρκία: Κόντρα για τη «χλιαρή» αντίδραση Ερντογάν στo σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Σε αντικείμενο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης αναδεικνύεται στην Τουρκία η έλλειψη ηχηρής αντίδρασης εκ μέρους του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας.

Ο πρόεδρος το Ρεπουμπλικανικού Λαίκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, από την Αλεξανδρέττα, όπου βρέθηκε την Παρασκευή, δήλωσε ότι «ο πρόεδρος Ερντογάν σιωπά για την εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων που εξήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος», καταγγέλλοντας πως «ο Ερντογάν έχει έρθει σε συμφωνία με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Είναι ικανοποιημένος με τον ρόλο που του δόθηκε στη Μέση Ανατολή και ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει τον ξεριζωμό και την εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη Γάζα».

Προσέθεσε επίσης ότι ο Ερντογάν «δεν έχει κανένα δικαίωμα να σιωπά, διότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων τον ψήφισαν το έκαναν με την προϋπόθεση ότι θα διατηρούσε την παραδοσιακή στάση της Τουρκίας υπέρ της Παλαιστίνης και την προηγούμενη ρητορική του. Αν τώρα στρέψει το πρόσωπό του προς το Ισραήλ και την πλάτη του στην Παλαιστίνη, θα χάσει τη νομιμοποίησή του».

Απάντηση στον πρόεδρο του CHP έδωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος έκανε λόγο για «πολιτική γκάφα» του Οζγκιούρ Οζέλ.

«Ο πρόεδρός μας είναι ο μόνος πολιτικός ηγέτης που εκφράζει τις αλήθειες που κανείς δεν τολμά να πει για την παλαιστινιακή υπόθεση με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο σε όλα τα εθνικά και διεθνή φόρα που έχει βρεθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ και αργότερα επανέλαβε σε συνέντευξή του στο CNN Turk ο Ομέρ Τσελίκ.

Ο ίδιος διευκρίνισε επίσης ότι η θέση του προέδρου Ερντογάν «έχει εκφραστεί με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στις δηλώσεις που έγιναν εκ μέρους τόσο του κόμματός μας όσο και της κυβέρνησής μας».

Σημειώνεται ότι δηλώσεις απόρριψης και καταγγελίας του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα έχουν κάνει μόνο ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν και ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Νουμάν Κουρτουλμούς. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ χαρακτήρισε το σχέδιο «απαράδεκτο», τονίζοντας ότι ο εκτοπισμός του πληθυσμού της Γάζας «είναι μια κατάσταση που ούτε η περιοχή ούτε εμείς θα δεχτούμε» συμπλήρωσε. Ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν, ωστόσο δεν τοποθετήθηκε ευθέως στο θέμα και απλώς επανέλαβε την έκκλησή του στη διεθνή κοινότητα για μια λύση δύο κρατών στο Παλαιστινιακό Ζήτημα».

Ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ επισήμανε αυτή τη θέση του Τούρκου προέδρου, απαντώντας στην κριτική του προέδρου του CHP: «Η ξεκάθαρη θέση του προέδρου μας για την προσέγγιση της αμερικανικής κυβέρνησης έχει εκφραστεί με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στις δηλώσεις που έγιναν εκ μέρους τόσο του κόμματός μας όσο και της κυβέρνησής μας. Ο πρόεδρός μας θεωρεί τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου και γεωγραφικά ενιαίου παλαιστινιακού κράτους εντός των συνόρων του 1967 με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως μια από τις πιο θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής του ζωής».

Κατηγόρησε επίσης τον Οζέλ επειδή αποκάλεσε τα μέλη της Χαμάς τρομοκράτες «κατά τη διάρκεια των πιο καυτών ημερών των πράξεων γενοκτονίας και δολοφονίας του Ισραήλ», ενώ ο Ερντογάν «αντιτάχθηκε σε όσους αποκαλούν τη Χαμάς τρομοκράτες και χαρακτήρισε τα μέλη της ανθρώπους που υπερασπίζονται την πατρίδα τους».

Ο εκπρόσωπος του CHP, Ντενίζ Γιουτζέλ, αντέδρασε στις δηλώσεις του Ομέρ Τσελίκ τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Είναι κατανοητό ότι αυτή η στάση αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να αποκρύψει τα γεγονότα από την κοινωνία και να καλύψει τη σιωπή του Ερντογάν».

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον πρόεδρο του CHP κινήθηκε και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, που ανήκει στο ίδιο κόμμα και ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης μέσω συνεχών δικαστικών διώξεων. «Η συμβουλή μου προς αυτόν (σ.σ. τον Ερντογάν) είναι να δείξει και προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που είπε ότι “η Γάζα θα γίνει έδαφος των ΗΠΑ”, την ίδια μόνιμη σκληρότητα που δείχνει προς εμένα, που δεν έχω καμία ασυλία. Εδώ και τρεις ημέρες, δεν έχετε πει ούτε μια λέξη για όσα βαριά λόγια ακούγονται για τη Γάζα, την οποία προστατεύετε εδώ και δύο χρόνια» δήλωσε ο Ιμάμογλου.

Μεταξύ εκείνων που έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Ερντογάν ήταν ο διευθυντής της εφημερίδας Hurriyet, Αχμέτ Χακάν, ένας από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του Τούρκου προέδρου στη χώρα. Σε άρθρο – ανοικτή επιστολή που υπογράφει ο ίδιος και δημοσιεύεται στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας αναφέρει:

«Κύριε πρόεδρε, είναι πολύ σωστό να μην δώσετε μια σκληρή απάντηση στον Τραμπ. Μην δίνετε καμία σημασία στην αντιπολίτευση που ρωτάει “γιατί δεν απαντάτε”. Δεν το κάνουν αυτό για το καλό της Γάζας. Θέλουν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ενός διαλόγου σας με τον Τραμπ.

»Κύριε πρόεδρε, μην δώσετε στον Τραμπ την απάντηση που του αξίζει. Η μεγαλύτερη χάρη που μπορείτε να κάνετε για τη Γάζα είναι να μην δώσετε στον Τραμπ μια ουσιαστική απάντηση. Το μεγαλύτερο καλό που μπορείτε να κάνετε για τη Γάζα είναι μέσω του διαλόγου με τον Τραμπ».

Πηγή: skai.gr

