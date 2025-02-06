Γάζα: Το «φιλέτο» 360 km2 στη Μεσόγειο, που έχει βάλει στο μάτι ο Τραμπ - Φωτογραφίες 

Το σχέδιο του επιχειρηματία πρώτα – και μετά προέδρου των ΗΠΑ- Ντόναλντ Τραμπ, να πάρει τη Λωρίδα της Γάζας και να τη μετατρέψει στη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, έχει προκαλέσει παγκόσμια αναστάτωση και αντιδράσεις. Ο ίδιος ανακοίνωσε ουσιαστικά σήμερα ότι η Γάζα «θα παραδοθεί στις ΗΠΑ από το Ισραήλ, μετά το τέλος των μαχών».

Για τον businessman Τραμπ, η Γάζα είναι οικόπεδο «φιλέτο»: Με έκταση 360 km2 και 40 χλμ ακτών στο ηλιόλουστο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσογείου, είναι το τέλειο μέρος για να χτίσει «όμορφες κοινότητες, με νέα και σύγχρονα σπίτια».

Το πρωί, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς έδωσε εντολή στον στρατό να ετοιμάσει σχέδιο που θα επιτρέπει την «εθελούσια αναχώρηση» κατοίκων της Γάζας.

Όμως, ο «προσωρινός» εκτοπισμός περίπου 2.000.000 Παλαιστινίων που ετοιμάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ, για την «ασφάλειά» τους δεν φαίνεται ότι θα είναι προσωρινός.

Με περίπου 140 τετραγωνικά μίλια έκταση, η Λωρίδα της Γάζας είναι διπλάσια από το μέγεθος της Ουάσιγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλυσε στην πλατφόρμα του τα κατασκευαστικά του σχέδια για τον παλαιστινιακό θύλακα: «Οι ΗΠΑ, συνεργαζόμενες με μεγάλες ομάδες ανάπτυξης από όλο τον Κόσμο, θα ξεκινούσαν αργά και προσεκτικά την κατασκευή αυτού που θα γινόταν μια από τις μεγαλύτερες και πιο θεαματικές κατασκευές του είδους της στη Γη!».

Για τους Παλαιστίνιους όμως, η ρημαγμένη γη τους, χωρίς ούτε τις πιο στοιχειώδεις υποδομές, και οι παραλίες τους – που έβρισκαν πριν τον πόλεμο μια ανάσα χαλάρωσης χειμώνα – καλοκαίρι- είναι αναντικατάστατη.

«Δεν θα πουλήσουμε τη γη σε σένα, εργολάβε. Πεινάμε, είμαστε άστεγοι και απεγνωσμένοι αλλά δεν είμαστε προδότες. Εάν θέλει να βοηθήσει, αφήστε τον να έρθει και να ξαναχτίσει για εμάς εδώ» δήλωσε στο Reuters o Άμπντελ Γάν, πατέρας τεσσάρων παιδιών που ζει με την οικογένειά του στα ερείπια του σπιτιού τους στην Πόλη της Γάζας.

«Παρά τη τραγωδία που βιώνουμε, ο κόσμος είναι ταυτισμένος με τη χώρα του, τη γη του», δήλωσε στο Reuters Κάσεμ Αμπού Χασούν.

Φωτογραφίες του AP από την καθημερινή ζωή στην παραλία της Γάζας το 2023, πριν τον πόλεμο

Επιμέλεια Ελένη Λογοθέτη

Πηγή: skai.gr

