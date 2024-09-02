Οι πολίτες του Ισραήλ καλούνται να πάρουν μέρος μαζικά σε «γενική απεργία» σήμερα, για να αναγκάσουν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, την επομένη της ανάκτησης από τον ισραηλινό στρατό των πτωμάτων έξι ομήρων σε υπόγεια σήραγγα.

Από τις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), «όλη η ισραηλινή οικονομία θα βρίσκεται σε γενική απεργία», διατράνωσε χθες ο επικεφαλής της ισχυρής κεντρικής συνομοσπονδίας εργατικών συνδικάτων Αρνόν Μπαρ Νταβίντ, καθώς «πρέπει να καταφέρουμε να τερματιστεί αυτή η εγκατάλειψη των ομήρων».

«Στις 08:00 το αεροδρόμιο θα κλείσει, οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις θα σταματήσουν», τόνισε η συνομοσπονδία HISTADRUT.

Χθες εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί -ως ακόμη και μισό εκατομμύριο, κατά εκτιμήσεις ΜΜΕ- διαδήλωσαν σε διάφορες πόλεις, για να απαιτήσουν, για ακόμη μια φορά, να κλειστεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων. Στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο. Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα με αστυνομικούς να κάνουν χρήση εκτοξευτήρων πεπιεσμένου νερού εναντίον διαδηλωτών. Οι αρχές έκαναν λόγο για 29 συλλήψεις.

Οι κινητοποιήσεις καταγράφονται μετά την ανακοίνωση χθες από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πως βρέθηκαν τα πτώματα έξι ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, θέατρο καταστροφικού πολέμου, που το Σάββατο θα κλείσει ένδεκα μήνες, ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που κυβερνά τον θύλακο.

Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, ο οποίος συγκρούεται συχνά με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, κάλεσε επίσης χθες να συναφθεί συμφωνία, ενώ ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο πρώην πρωθυπουργός Γιαΐρ Λαπίντ, κάλεσε τους πολίτες να κατέβουν στη διαδήλωση χθες στο Τελ Αβίβ.

Σε προσπάθεια της ύστατης στιγμής για να αποτρέψει την 24ωρη απεργία, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, μέλος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της κυβέρνησης, ζήτησε από τη δικαιοσύνη να κηρύξει παράνομη την κινητοποίηση.

Τα πτώματα έξι ομήρων, συμπεριλαμβανομένων δυο γυναικών, βρέθηκαν προχθές Σάββατο, σε «σήραγγα στη ζώνη της Ράφας», στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, διευκρίνισαν οι ένοπλες δυνάμεις, αποσβολώνοντας και εξοργίζοντας πολλούς στο Ισραήλ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε «συντετριμμένος» και «αγανακτισμένος», ο γάλλος ομόλογός του δήλωσε «αποσβολωμένος» και απαίτησε να «σταματήσει ο πόλεμος».

Τουλάχιστον τέσσερις από τους ομήρους κηδεύτηκαν χθες, με παρούσες τις πενθούσες οικογένειες.

«Σ’ εγκατέλειψαν, κάθε μέρα, κάθε ώρα, για 331 ημέρες (...) σε θυσίασαν για να ‘καταστραφεί η Χαμάς’», είπε η Νιρά Σερούσι αποχαιρετώντας το παιδί της στην κηδεία του γιου της Αλμόγκ.

Αναφερόταν στις δηλώσεις που κάνει στην πράξη καθημερινά ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο οποίος ορκίζεται ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο ως τον αφανισμό της Χαμάς, που το Ισραήλ χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Ο κ. Νετανιάχου, υπό πίεση εδώ και μήνες για να κλείσει συμφωνία για τους ομήρους, έπειτα από μήνες απόλυτου αδιεξόδου, διεμήνυσε χθες ότι θα «ξεκαθαρίσει τον λογαριασμό» με τη Χαμάς.

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Υγείας, η νεκροψία-νεκροτομή που έγινε στα πτώματα των έξι ομήρων έδειξε πως σκοτώθηκαν από σφαίρες σχεδόν «εξ επαφής» μεταξύ «της Πέμπτης και της Παρασκευής το πρωί».

Αντίθετα, στέλεχος της Χαμάς, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τα θύματα «σκοτώθηκαν από πυρά και βομβαρδισμούς της κατοχής» (του Ισραήλ), σημειώνοντας πως και τα έξι θύματα συμπεριλαμβάνονταν «σε κατάλογο ομήρων προς απελευθέρωση» εγκεκριμένο από το παλαιστινιακό κίνημα.

Οι Ισραηλινοί θα πρέπει πλέον «να διαλέξουν: ή τον Νετανιάχου, ή τη συμφωνία», είπε άλλο στέλεχος της Χαμάς στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις στις οποίες μεσολαβούν το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ δεν έχουν οδηγήσει ως τώρα στη σύναψη συμφωνίας παρά τις πιέσεις της Ουάσιγκτον.

Μιλώντας χθες στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα, ο Χαλίλ Αλ Χάγια, κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, επανέλαβε ότι το κίνημα δεν θα δεχθεί καμιά συμφωνία αν δεν προβλέπει την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων διαδρόμων της Φιλαδέλφειας και Νετσαρίμ, κάτι που έχει μετατραπεί σε μείζον εμπόδιο στις συνομιλίες.

Κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου εφόδου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, απήχθησαν 251 άνθρωποι. Από αυτούς, 97 παραμένουν στον θύλακο, όμως οι 33 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Κατά την έφοδο της Χαμάς στο Ισραήλ έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Οι ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν στοιχίσει ως τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 40.738 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, προκάλεσαν ανθρωπιστική και υγειονομική καταστροφή και τον εκτοπισμό σχεδόν του συνόλου του πληθυσμού 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στην πλειονότητά τους τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.

Χθες το κεντρικό τμήμα του πολιορκημένου παλαιστινιακού θυλάκου βίωσε μερικές ώρες ανάπαυλας, καθώς άρχισε μεγάλη εκστρατεία εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας, χάρη σε «ανθρωπιστικές παύσεις», τριήμερης διάρκειας, από τις 06:00 ως τις 14:00.

Σκοπός είναι να εμβολιαστούν πάνω από 640.000 παιδιά κάτω των δέκα ετών, έπειτα από την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος αυτής της ασθένειας στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από 25 χρόνια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, την πρώτη ημέρα της εκστρατείας εμβολιάστηκαν κατά της πολιομυελίτιδας 72.611 παιδιά.

Ταυτόχρονα, το Ισραήλ συνεχίζει την ευρεία στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε από την περασμένη Τετάρτη στην κατεχόμενη από το 1967 Δυτική Όχθη.

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν για ώρες χθες κοντά στον καταυλισμό προσφύγων στην Τζενίν, από όπου αναδίδονταν νέφη πυκνού καπνού.

Τουλάχιστον 24 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους μαχητές, έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Όλα τα θύματα ήταν «τρομοκράτες», διατείνεται ο ισραηλινός στρατός.

Η Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, κι ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, άλλο ένοπλο κίνημα, έχουν ανακοινώσει πως σκοτώθηκαν 14 μέλη τους.

Στη νότια Δυτική Όχθη, τρεις ισραηλινοί αστυνομικοί, ανάμεσά τους γυναίκα, σκοτώθηκαν χθες κοντά σε σημείο ελέγχου κατά τη διάρκεια «επίθεσης ενόπλων», σύμφωνα με την αστυνομία. Παλαιστίνιος που φέρεται να ήταν ο δράστης σκοτώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

