Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ζήτησε από την γενική εισαγγελέα της χώρας να υποβάλει ένα αίτημα με τη μορφή του κατεπείγοντος στα δικαστήρια για να μπλοκάρει μια προγραμματισμένη πανελλαδική απεργία αύριο Δευτέρα που στοχεύει να πιέσει τον κυβερνητικό συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να φέρει πίσω τους Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

Στην επιστολή του προς τη γενική εισαγγελέα του Ισραήλ, Γκαλί Μπαχαράβ-Μιάρα, ο Σμότριτς υποστηρίζει ότι μια απεργία δεν έχει νομική βάση, δεδομένου ότι στοχεύει να επηρεάσει αθέμιτα σημαντικές πολιτικές αποφάσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με την κρατική ασφάλεια.

Παράλληλα τόνισε ότι μια ευρύτερη απεργία - η οποία θα έκλεινε τη χώρα συμπεριλαμβανομένων των εξερχόμενων πτήσεων - έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες που θα προκαλούσαν περιττές οικονομικές ζημιές εν καιρώ πολέμου.

Το κάλεσμα για μια μονοήμερη γενική απεργία του Αρνον Μπαρ-Νταβίντ, του οποίου το συνδικάτο Histadrut εκπροσωπεί εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες, υποστηρίχθηκε από τους κύριους κατασκευαστικούς κλάδους και επιχειρηματίες του Ισραήλ στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Η απεργία θα ξεκινήσει στις 6 π.μ., τοπική ώρα.

Δεν έχει υπάρξει κάποια άμεση απάντηση από την Μπαχαράβ-Μιάρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

