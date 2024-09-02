Βενεζουέλα: Απελευθέρωση 86 εφήβων που συνελήφθησαν κατά τη μετεκλογική κρίση

Οι αρχές της Βενεζουέλας απελευθέρωσαν 86 έφηβους και έφηβες, από τους συνολικά 114 που τέθηκαν υπό κράτηση αφότου ξέσπασε η πολιτική κρίση στη χώρα μετά την επανεκλογή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, την οποία αμφισβητεί η αντιπολίτευση, στα τέλη του Ιουλίου, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η ΜΚΟ Foro Penal.

«Από την 29η Αυγούστου ως την 1η Σεπτεμβρίου, η Foro Penal (μπόρεσε και) επαλήθευσε 86 απελευθερώσεις (...) εφήβων (14 ως 17 ετών) που είχαν συλληφθεί από την 29η Ιουλίου, στο πλαίσιο των μετεκλογικών διαδηλώσεων στη Βενεζουέλα», ανέφερε η οργάνωση αυτή υπεράσπισης των «πολιτικών κρατουμένων» στη χώρα.

Την προηγουμένη, η Foro Penal έκανε λόγο για 40 απελευθερώσεις υπό περιοριστικούς όρους και δύο ημέρες νωρίτερα για άλλες 16.

Από τους 86 ανήλικους, 74 είναι αγόρια και 12 κορίτσια. Οι απελευθερώσεις τους έγιναν σε 14 από τις 24 πολιτείες της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου του διαμερίσματος της πρωτεύουσας Καράκας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει η ΜΚΟ, 114 έφηβοι συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για τρομοκρατία ή προδοσία μετά τις διαδηλώσεις εναντίον της επανεκλογής του κ. Μαδούρο, που καταγγέλλει η αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για «μαζική απάτη» της σοσιαλιστικής κυβέρνησης.

Οι αρχές δεν έχουν σχολιάσει τις συλλήψεις ανηλίκων, ούτε τις αποφυλακίσεις. Έχουν πάντως επιβεβαιώσει τις συλλήψεις 2.400 ανθρώπων.

Συνολικά, η Foro Penal καταμετρά 1.581 «πολιτικούς κρατούμενους» και λέει πως συνεχίζει να λαμβάνει καταγγελίες.

«Αυτό που κάνει αυτό το καθεστώς δεν έχει προηγούμενο στη Βενεζουέλα. Ο Μαδούρο απαγάγει παιδιά, παραβιάζει τα δικαιώματά τους και την αξιοπρέπειά τους, τα χωρίζει από τις οικογένειές τους και τα καταδικάζει στον τρόμο», κατήγγειλε η αρχηγός της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο μέσω Instagram, αξιώνοντας την απελευθέρωση όλων των εφήβων και των «πολιτικών κρατουμένων».

Η κυβέρνηση του κ. Μαδούρο οικοδόμησε δυο φυλακές υψίστης ασφαλείας, τις Τοκουγίτο και Τοκορόν, οι οποίες για καιρό ελέγχονταν από συμμορίες, ωσότου ανακτήθηκε ο έλεγχος των δυνάμεων επιβολής της τάξης το 2023.

Περίπου 700 κρατούμενοι μετήχθησαν στις συγκεκριμένες φυλακές την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Παρατηρητήριο Φυλακών της Βενεζουέλας.

Η ανακοίνωση από το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE) της επανεκλογής του Νικολάς Μαδούρο, 61 ετών, πυροδότησε μαζικές κινητοποιήσεις στις οποίες έχασαν τη ζωή τους 27 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 192, κατά επίσημα δεδομένα.

Η Foro Penal κατήγγειλε την περασμένη εβδομάδα ότι καταγράφεται έκρηξη των «πολιτικών κρατουμένων», που από τους 199 την παραμονή των προεδρικών εκλογών έφθασαν πλέον τους 1.780, προσθέτοντας πως πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό των τελευταίων 25 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

