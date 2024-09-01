Σοκ και αντιδράσεις στο Ισραήλ έχει προκαλέσει η ανεύρεση 6 νεκρών ομήρων στα τούνελ της Χαμάς, με τις οικογένειές τους να ανακοινώνουν πως όλοι τους δολοφονήθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για ολιγωρία και καθυστέρηση υπογραφής συμφωνίας για απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

«Μια συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων είναι στο τραπέζι για πάνω από 2 μήνες. Αν δεν υπήρχαν οι καθυστερήσεις, το σαμποτάζ και οι δικαιολογίες, αυτοί για τους οποίους μάθαμε ότι πέθαναν σύντομα, θα ήταν πιθανότατα ζωντανοί. Η καθυστέρηση στην υπογραφή της συμφωνίας οδήγησε στον θάνατό τους», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων σε ανακοίνωσή του.

«Είναι καιρός να ξαναφέρουμε τους ομήρους μας στο σπίτι, ώστε να βοηθήσουμε τους ζωντανούς να ανακάμψουν και να θάψουμε τους νεκρούς όπως τους αξίζει», συνεχίζει στην ανακοίνωσή του το Φόρουμ.

Το Φόρουμ διευκρινίζει πως ο Αλεξάντερ Λομάνοφ είχε γίνει πατέρας στη διάρκεια της αιχμαλωσίας του ενός παιδιού που είναι σήμερα 5 μηνών.

מטה משפחות החטופים מרכין ראש על הירצחם בשבי של אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי, הירש גולדברג פולין, כרמל גת ועדן ירושלמי ז״ל.



בצער רב אנו שוב מודיעים על הירצחם של 6 חטופים וחטופות. 6 אנשים ונשים שנחטפו בחיים ושרדו את התופת בשבי ונרצחו בדם קר.



במשך 11 חודשים ממשלת ישראל… pic.twitter.com/rvCUnHRCiy — מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים (@BringThemHome23) September 1, 2024

Σε δεινή θέση ο Νετανιάχου - Προσπάθειες για επικοινωνία με τους συγγενείς των δολοφονημένων ομήρων

Στο μεταξύ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, επιχειρώντας σήμερα να επικοινωνήσει με τις οικογένειες των δολοφονημένων ομήρων και να τους εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια, ζητώντας μάλιστα συγγνώμη από 4 οικογένειες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι 2 άλλες οικογένειες αρνήθηκαν να συνομιλήσουν μαζί του, επιρρίπτοντάς του ευθύνες για τον θάνατο των αγαπημένων του προσώπων.

Πιστεύεται ότι οι έξι απαχθέντες Καρμέλ Γκατ, 40, Έντεν Γερουσάλμι, 24, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, 23, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Άλμογκ Σαρούσι, 25 και Όρι Ντανίνο, 25, μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου από τα βόρεια της Λωρίδας στη Ράφα στο νότο, όπου δολοφονήθηκαν.

The bodies of Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, and Master Sergeant Ori Danino were found and recovered yesterday.



They were all taken hostage on October 7 and were murdered by the Hamas terrorist organization while in captivity… pic.twitter.com/9VWYHNX0Ks — Israel Defense Forces (@IDF) September 1, 2024

Αντίθετα, ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος της Χαμάς είπε σήμερα Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «κάποιοι» από τους έξι ομήρους των οποίων τα πτώματα βρέθηκαν το Σάββατο από τον ισραηλινό στρατό «ήταν μέρος της λίστας των προς απελευθέρωση ομήρων που είχε εγκρίνει η Χαμάς».

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης διαβεβαιώνουν ότι ο Ισραηλινοαμερικανός Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν και οι δύο Ισραηλινές Καρμέλ Γκατ και Έντεν Γερουσάλμι, περιλαμβάνονταν στη λίστα των ομήρων που θα απελευθερώνονταν κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

Το στέλεχος της Χαμάς, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, διαβεβαίωσε ότι «αρκετοί» από τους ομήρους «ήταν ζωντανοί και σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς και βομβαρδισμούς των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής».

Μεγάλες αντιδράσεις στο Ισραήλ για τη δολοφονία των 6 ομήρων - Σε γενική απεργία καλούν τα συνδικάτα

Οι υπηρεσίες του δήμου του Τελ Αβίβ θα συμμετάσχουν αύριο στην απεργία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Ισραηλινούς ομήρους και τις οικογένειές τους, όπως αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook ο δήμος.

Η απεργία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με άλλους 10 δήμους στο Ισραήλ μετά τον εντοπισμό των πτωμάτων των 6 αιχμαλώτων.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου του Ισραήλ, του Histadrut, έκανε έκκληση για γενική απεργία αύριο από τις 6 πμ τοπική ώρα, ώστε να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση να καταλήξει σε συμφωνία για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούνται να κρατούνται στη Γάζα από την Χαμάς.

Ο Αρνον Μπαρ-Νταβίντ, το συνδικάτο του οποίου εκπροσωπεί εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, έκανε έκκληση σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους να συμμετάσχουν στην απεργία και είπε ότι το αεροδρόμιο Ben Gurion, το βασικό αεροδρόμιο του Ισραήλ, θα πρέπει να κλείσει από τις 8 πμ.

Έτσι λοιπόν, αύριο Δευτέρα παραλύουν νοσοκομεία, μεταφορές, αλλά και καταστήματα, με τη λαϊκή απαίτηση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων, να είναι έκδηλη.

Οργή Μπάιντεν: «Είμαι συντετριμμένος, η Χαμάς θα πληρώσει»

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι, νωρίτερα σήμερα, μία από τις σορούς που ανακτήθηκαν από τη Γάζα ανήκει στον Αμερικανός πολίτη, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πολίν.

«Είμαι συντετριμμένος και εξοργισμένος», είπε ο Τζο Μπάιντεν. «Ο Χερς ήταν μεταξύ των αθώων που δέχθηκαν βάναυση επίθεση ενώ παρακολουθούσε ένα μουσικό φεστιβάλ για την ειρήνη στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Έχασε το χέρι του βοηθώντας φίλους και αγνώστους κατά τη διάρκεια της άγριας σφαγής της Χαμάς».

«Είναι τόσο τραγικό όσο και κατακριτέο», είπε. «Μην κάνετε λάθος, οι ηγέτες της Χαμάς θα πληρώσουν για αυτά τα εγκλήματα. Και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όλο το εικοσιτετράωρο για μια συμφωνία για να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων».

Ο Μπάιντεν είπε πως «εργάστηκε αδιάκοπα ώστε ο πολυαγαπημένος τους Χερς να επιστρέψει με ασφάλεια»: «Είμαι συντετριμμένος από την είδηση του θανάτου του».

Η οικογένεια του Γκόλντμπεργκ-Πολίν επιβεβαίωσε επίσης ότι σκοτώθηκε. Η οικογένεια εξέδωσε δήλωση τα ξημερώματα της Κυριακής, ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε σορούς στη Γάζα.

Hamas just released a video of a California-born prisoner. Should have stayed his ass in California - now he’s missing a hand and 1 tank shell away from meeting Hashem.

pic.twitter.com/OvCbnvQJLg — PVT (@propvstruth) April 24, 2024

«Με ραγισμένες καρδιές, η οικογένεια Γκόλντμπεργκ-Πόλιν είναι συντετριμμένη που ανακοινώνει τον θάνατο του αγαπημένου τους γιου και αδελφού, Χερς», ανέφερε. «Η οικογένεια σας ευχαριστεί όλους για την αγάπη και την υποστήριξή σας και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή».

Ο Γκόλντμπεργκ-Πόλιν ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ομήρους, καθώς οι γονείς του είχαν συναντηθεί με παγκόσμιους ηγέτες και πίεζαν για τη βοήθειά τους. Νωρίτερα αυτό το μήνα, μίλησαν στο συνέδριο των Δημοκρατικών, όπου το πλήθος φώναζε «φέρτε τους στο σπίτι».

«Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κλείσουμε τη συμφωνία, όλοι είπαν ότι συμφωνούν στις αρχές» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ από το Ντέλαγουερ, προσθέτοντας πως κατά τη γνώμη του τα μέρη βρίσκονται «στα πρόθυρα μιας συμφωνίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει έρθει η ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, γεγονός που αποτελεί προσωπικό στοίχημα για τον ίδιο προτού παραδώσει τη σκυτάλη της προεδρίας.

«Βράχος» ο Νετανιάχου: «Όποιος δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία» - Ρήγμα στη σχέση με Γκάλαντ

Ωστόσο, αμετακίνητος στη σκληρή του στάση φαίνεται ότι παραμένει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας την Κυριακή ότι το Ισραήλ δεν θα ησυχάσει μέχρι να συλλάβει τους υπεύθυνους για τη δολοφονία των 6 ομήρων.

Ο Νετανιάχου, σε δήλωσή του, είπε ότι το Ισραήλ δεσμεύτηκε να επιτύχει μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ.

«Όποιος δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά.

«Μαζί με όλους τους πολίτες του Ισραήλ, συγκλονίστηκα μέχρι τα βάθη της ψυχής μου από την τρομερή εν ψυχρώ δολοφονία έξι εκ των ομήρων», είπε ο Νετανιάχου, εκφράζοντας τη «βαθιά του εκτίμηση» για τους μαχητές της υπηρεσίας ασφαλείας των IDF και της Σιν Μπετ «που ρισκάρουν τη ζωή τους για την επιστροφή των γιων και των κορών μας».

«Λέω στους τρομοκράτες της Χαμάς που δολοφόνησαν τους απαχθέντες μας και λέω στους ηγέτες τους - έχετε χάσει τη ζωή σας. Δεν θα ησυχάσουμε και δεν θα σιωπήσουμε. Θα σας καταδιώξουμε, θα σας προλάβουμε και θα σας φέρουμε υπόλογους», απείλησε ο Νετανιάχου.

«Από τον Δεκέμβριο, η Χαμάς αρνείται να διεξάγει πραγματικές διαπραγματεύσεις. Πριν από τρεις μήνες, στις 27 Μαΐου, το Ισραήλ συμφώνησε σε μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων με την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Χαμάς αρνήθηκε. Ακόμη και αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες επικαιροποίησαν το πλαίσιο της συμφωνίας στις 16 Αυγούστου, συμφωνήσαμε και η Χαμάς αρνήθηκε ξανά», δηλώνει ο Νετανιάχου — υποστηρίζοντας ότι ακόμη και τώρα, «ενώ το Ισραήλ διεξάγει εντατικές διαπραγματεύσεις με τους μεσολαβητές σε μια υπέρτατη προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία , η Χαμάς συνεχίζει να αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε προσφορά».

Παρόλα αυτά, «η ισραηλινή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί, και εγώ προσωπικά δεσμεύομαι, να συνεχίσει να επιδιώκει μια συμφωνία που θα επιστρέψει όλους τους ομήρους μας και θα εγγυηθεί την ασφάλεια και την ύπαρξή μας», δηλώνει ο Νετανιάχου.

Παράλληλα, νέο ρήγμα ανάμεσα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ πυροδοτεί η ανακοίνωση των έξι νεκρών ομήρων από τη Γάζα.

Σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας αναφέρει ότι «το υπουργικό συμβούλιο πρέπει να συγκληθεί άμεσα και να ανακαλέσει την απόφαση που ελήφθη την Πέμπτη. Είναι πολύ αργά για τους ομήρους που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ. Πρέπει να φέρουμε πίσω τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς. Το κράτος του Ισραήλ θα καταδιώξει όλους τους ηγέτες και τους δολοφόνους της Χαμάς».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ισραηλινό Τύπο, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου φέρεται να είπε στον Γιόαβ Γκάλαντ την Πέμπτη ότι έδινε προτεραιότητα στη στάση του να διατηρήσει τα ισραηλινά στρατεύματα στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας παρά να σώσει τις ζωές των υπόλοιπων ομήρων στη Γάζα.

