Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι συνέλαβε «έφεδρο» ο οποίος «αποπειράθηκε να πυροβολήσει» Παλαιστίνιο στην Ιερουσαλήμ, αναγγέλλοντας πως θα του ασκηθεί ποινική δίωξη.

Οι Παλαιστίνιοι της κατεχόμενης και προσαρτημένης Ανατολικής Ιερουσαλήμ και οι ισραηλινοί άραβες, που αποτελούν το ένα πέμπτο των κατοίκων του Ισραήλ, καταγγέλλουν ραγδαία άνοδο των επεισοδίων ρατσισμού σε βάρος τους αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Ο ύποπτος, κάτοικος Ιερουσαλήμ, 34 ετών, έφεδρος στρατιώτης», βγήκε «από το σπίτι του το βράδυ της Παρασκευής με το υπηρεσιακό του όπλο» και «αναζήτησε θύμα αραβικής καταγωγής», σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.

«Ανάγκασε το θύμα του να καθίσει σε παγκάκι» σε πάρκο και «τον ανέκρινε έχοντας την κάννη του όπλου του πάνω στο σώμα του», συνέχισε η αστυνομία. Κατόπιν, τον «σημάδεψε και αποπειράθηκε να τον πυροβολήσει, αλλά το θύμα μπόρεσε να ξεφύγει χωρίς να τραυματιστεί».

Σχηματίζεται δικογραφία και «θα του απαγγελθούν κατηγορίες τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε η αστυνομία.

Τον Ιούνιο, η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι Παλαιστίνιος τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρα στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού με ομάδα ισραηλινών στρατιωτών με πολιτικά, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας άνοιξε πυρ.

Η ομάδα τεσσάρων ανδρών, που ήταν οπλισμένοι, αποτελείτο από ισραηλινό στρατιώτη, δυο εφέδρους —και οι τρεις φόραγαν πολιτικά—, εκτός υπηρεσίας, καθώς και πολίτη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.