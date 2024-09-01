Οι υπηρεσίες του δήμου του Τελ Αβίβ θα συμμετάσχουν αύριο στην απεργία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Ισραηλινούς ομήρους και τις οικογένειές τους, όπως αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook ο δήμος.

Η απεργία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με πολλούς άλλους δήμους στο Ισραήλ μετά τον εντοπισμό των πτωμάτων έξι Ισραηλινών ομήρων.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου του Ισραήλ, του Histadrut, έκανε έκκληση για γενική απεργία αύριο από τις 6 πμ τοπική ώρα ώστε να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση να καταλήξει σε συμφωνία για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούνται να κρατούνται στη Γάζα από την Χαμάς.

Ο Αρνον Μπαρ-Νταβίντ, το συνδικάτο του οποίου εκπροσωπεί εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, έκανε έκκληση σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους να συμμετάσχουν στην απεργία και είπε ότι το αεροδρόμιο Ben Gurion, το βασικό αεροδρόμιο του Ισραήλ, θα πρέπει να κλείσει από τις 8 πμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

