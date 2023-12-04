Αντιτορπιλικό των ΗΠΑ καταρρίπτει drones έπειτα από επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέρριψε χθες Κυριακή τρία drones και προσέφερε συνδρομή σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα που έγιναν στόχος επιθέσεων από την Υεμένη, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Σήμερα (σ.σ. χθες Κυριακή), έγιναν τέσσερις επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα διεθνή ύδατα στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας», ανέφερε η CENTCOM σε ανακοίνωσή της.

«Το καταδρομικό κλάσης Άρλι Μπερκ USS Carney ανταποκρίθηκε σε κλήσεις κινδύνου των πλοίων και τους παρείχε συνδρομή», καταρρίπτοντας παράλληλα τρία UAVs που κινούνταν προς την κατεύθυνσή του κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το USS Carney εντόπισε πύραυλο, ο οποίος εκτοξεύθηκε από ζώνη της Υεμένης ελεγχόμενη από τους αντάρτες Χούθι, προσκείμενους στο Ιράν, και κατέπεσε κοντά στο πλοίο Unity Explorer, καταχωρισμένο στις Μπαχάμες. Το πλοίο ανέφερε κατόπιν πως υπέστη ελαφριές ζημιές από άλλο πύραυλο, που εκτοξεύθηκε και αυτός από περιοχή ελεγχόμενη από τους σιίτες αντάρτες.

Το πλοίο Number 9, σκάφος που μεταφέρει χύδην φορτίο, υπό σημαία Παναμά, ανέφερε επίσης πως υπέστη ζημιά εξαιτίας πυραύλου προερχόμενου από την Υεμένη, χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα.

Το Sophie II, επίσης καταχωρισμένο στον Παναμά, ανέφερε και αυτό ότι χτυπήθηκε, αλλά χωρίς να υποστεί σοβαρές ζημιές.

Νωρίτερα, οι Χούθι ανέφεραν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ότι διεξήγαγαν «επιχείρηση εναντίον δυο ισραηλινών πλοίων στο στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ», στρατηγική θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, πλήττοντας το πρώτο «με πύραυλο» και το δεύτερο «με drone».

«Άμεση απειλή»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία ήταν τα Unity Explorer και Number 9. Στο κείμενο διευκρινίζεται πως οι επιθέσεις έγιναν αφού τα σκάφη αυτά «αψήφησαν προειδοποιήσεις» των Χούθι.

Οι σιίτες αντάρτες διεμήνυσαν πως θα συνεχίσουν να βάζουν στο στόχαστρο ισραηλινά πλοία «ωσότου σταματήσει η ισραηλινή επίθεση εναντίον των αδελφών μας στη Λωρίδα της Γάζας».

Η εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey ανέφερε πως βρετανικό εμπορικό πλοίο καταχωρισμένο στις Μπαχάμες επλήγη από πύραυλο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με την Ambrey, το πλοίο ανήκει στον Νταν Ντέιβιντ Ούνγκαρ, επιχειρηματία με διπλή υπηκοότητα, Βρετανίας και Ισραήλ.

Η CENTCOM έκρινε πως οι επιθέσεις αποτελούν «άμεση απειλή για το διεθνές εμπόριο και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

«Έχουμε επίσης κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτές οι επιθέσεις, αν και εξαπολύονται από τους Χούθι στην Υεμένη, χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το Ιράν», πρόσθεσε η CENTCOM.

Οι ΗΠΑ «θα εξετάσουν όλες τις προσήκουσες αντιδράσεις σε πλήρη συντονισμό με τους διεθνείς συμμάχους και εταίρους τους», πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση Τύπου της «κεντρικής διοίκησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

