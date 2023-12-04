Ιράκ: Πλήγμα των ΗΠΑ «σε άμυνα», πέντε φιλοϊρανοί μαχητές νεκροί

Πέντε μαχητές ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν σκοτώθηκαν χθες Κυριακή το βράδυ σε βομβαρδισμό στην επαρχία Κιρκούκ του Ιράκ, με αμερικανό αξιωματούχο να κάνει λόγο για πλήγμα «σε άμυνα», μεσούσης νέας κλιμάκωσης των περιφερειακών εντάσεων συνδεόμενης με τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς.

Το πλήγμα στο βόρειο Ιράκ εξαπολύθηκε την επομένη προειδοποίησης της ιρακινής κυβέρνησης στις ΗΠΑ εναντίον οποιασδήποτε «επίθεσης» στην επικράτειά της, μολονότι από την πλευρά τους φιλοϊρανικές οργανώσεις ξανάρχισαν τις εκτοξεύσεις ρουκετών και τις επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και στη Συρία.

Χθες «αεροπορικός βομβαρδισμός» έβαλε στο στόχαστρο «εγκατάσταση» οργάνωσης που πρόσκειται στις Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης»), συμμαχία παραστρατιωτικών που πλέον είναι ενταγμένοι στον ιρακινό τακτικό στρατό, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος αξιωματούχος των σωμάτων ασφαλείας στην Κιρκούκ, κάνοντας λόγο για πέντε νεκρούς.

Από την δική του πλευρά αμερικανός αξιωματικός, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε πως εξαπολύθηκε «πλήγμα σε άμυνα εναντίον άμεσης απειλής» στα περίχωρα της Κιρκούκ, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για «εγκατάσταση εκτόξευσης drones».

Ο τομέας που επλήγη βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ. Αξιωματικός της ιρακινής αστυνομίας στην περιοχή είπε στο AFP ότι «συντρίμμια που προφανώς ανήκαν σε drone» βρέθηκαν επιτόπου.

Κάνοντας λόγο για «πέντε νεκρούς και πέντε τραυματίες», αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας στη Βαγδάτη έκανε λόγο για επιδρομή UAV, που έβαλε στο στόχαστρο «θέση της οργάνωσης αλ Νουτζάμπα στην περιοχή Ντιμπίς».

«Άρνηση κάθε επίθεσης»

Η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», νεφέλωμα που έχουν σχηματίσει ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται στις Χασντ ας Σάαμπι, επιβεβαίωσε με λακωνική ανακοίνωσή της τον θάνατο πέντε μαχητών.

Το κίνημα αυτό αναλαμβάνει εδώ κι εβδομάδες την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ και στη Συρία.

Ενέργειες που πιστοποιούν τις συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Οι φιλοϊρανικές οργανώσεις τις δικαιολογούν επικαλούμενες την υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ.

Προχθές Σάββατο, κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, ο ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία ας Σουντάνι επέμεινε στην «άρνηση από πλευράς Ιράκ κάθε επίθεσης εναντίον της ιρακινής επικράτειας».

Επαναβεβαίωσε εξάλλου την «δέσμευση της ιρακινής κυβέρνησης να προστατεύει τους συμβούλους του διεθνούς συνασπισμού που είναι παρόντες στο Ιράκ», αναφερόμενος στους αμερικανούς στρατιωτικούς που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα του στο πλαίσιο του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Ουάσιγκτον.

Στα τέλη Νοεμβρίου, σε αντίποινα για τις αλλεπάλληλες επιθέσεις φιλοϊρανικών οργανώσεων, έγιναν δυο φορές φονικά αμερικανικά πλήγματα εναντίον μαχητών τους.

76 επιθέσεις

Η Ουάσιγκτον βομβάρδισε άλλες τρεις φορές εγκαταστάσεις στη Συρία που χαρακτήρισε συνδεόμενες με το Ιράν.

Οι επιθέσεις εναντίον των αμερικανών στρατιωτικών ανεστάλησαν κατά τη διάρκεια της ανακωχής μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, που τερματίστηκε το πρωί της Παρασκευής, εγείροντας ξανά ανησυχίες για κλιμάκωση της βίας σε όλη την περιοχή.

Συνολικά, οι ΗΠΑ καταμετρούν 76 επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών τους στο Ιράκ και στη Συρία από τη 17η Οκτωβρίου, δέκα ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό που έδωσε αμερικανός αξιωματούχος.

Νωρίτερα χθες εκτοξεύθηκαν ρουκέτες εναντίον «δυνάμεων των ΗΠΑ και του συνασπισμού» σε βάση στην ανατολική Συρία, χωρίς να προκληθούν θύματα ή ζημιές, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς ξέσπασε με έναυσμα την επίθεση άνευ προηγουμένου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, με απολογισμό 1.200 νεκρούς, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε αντίποινα, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε καταστροφικούς βομβαρδισμούς εναντίον του παλαιστινιακού θυλάκου και από την 27η Οκτωβρίου διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, έχουν σκοτωθεί πάνω από 15.500 άνθρωποι, το 70% εκ των οποίων ήταν γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

