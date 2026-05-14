Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο για το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων

Η τελευταία στάση του Ιράν μειώνει τις ελπίδες για συμφωνία, ενώ οι προσδοκίες για επανάληψη των εχθροπραξιών αυξάνονται

Η ομάδα του Τραμπ εξετάζει πλέον επιλογές στρατιωτικής κλιμάκωσης για να σπάσει το αδιέξοδο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο επιδείνωσης της οικονομικής αναταραχής

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απέναντι στο Ιράν, καθώς μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού του στην Κίνα αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα - από νέα στρατιωτική κλιμάκωση έως την ενίσχυση της πίεσης μέσω αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο για το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης, όπως αναφέρει το Axios.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές, ήδη από την επίτευξη της εκεχειρίας πριν από έξι εβδομάδες, ότι επιθυμεί μια συμφωνία και εμφανίζεται απρόθυμος να επανεκκινήσει τον πόλεμο.

Οι διαπραγματευτές του πίστευαν ότι πλησίαζαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία με την Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα, όμως η αντιπρόταση του Ιράν δεν περιλαμβάνει τις βασικές απαιτήσεις του Τραμπ γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη στάση του Ιράν απαράδεκτη και απείλησε ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει βαρύ τίμημα για την αδιαλλαξία της.

«Όλες οι επιλογές στο τραπέζι»

Η ομάδα του εξετάζει πλέον επιλογές στρατιωτικής κλιμάκωσης για να σπάσει το αδιέξοδο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο επιδείνωσης της οικονομικής αναταραχής.

Στο παρασκήνιο, Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν αναμένουν ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε δραματικές κινήσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Κίνα, αλλά θεωρούν πιθανό να κάνει την επόμενη κίνησή του αμέσως μετά.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι μία επιλογή είναι η επανέναρξη της «Επιχείρησης Ελευθερία», με το αμερικανικό ναυτικό να επιχειρεί να σπάσει το αδιέξοδο στο Στενό του Ορμούζ.

Μια άλλη επιλογή είναι η έναρξη νέας εκστρατείας βομβαρδισμών με στόχο ιρανικές υποδομές, όπως έχει επανειλημμένα απειλήσει ο Τραμπ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι θα βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής αυτό το Σαββατοκύριακο, σε περίπτωση που ο Τραμπ αποφασίσει να επαναλάβει τον πόλεμο. Σύμφωνα με τους ίδιους, οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σε συντονισμό με τον ισραηλινό στρατό.

Η παρούσα κατάσταση δείχνει ότι ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν πως ο αμερικανικός αποκλεισμός ασκεί ασφυκτική πίεση στο Ιράν και θα μπορούσε να αναγκάσει τη χώρα να υποχωρήσει ακόμη και χωρίς περαιτέρω στρατιωτική δράση.

Ο Τραμπ και η ομάδα του παρουσιάζουν το Ιράν ως χώρα που βρίσκεται στα πρόθυρα οικονομικής καταστροφής, αν και ορισμένες αναλύσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούν ότι η οικονομία και οι πετρελαϊκές υποδομές μπορούν να αντέξουν για αρκετούς ακόμη μήνες.

Και ενώ οι απλοί Ιρανοί πολίτες θα αισθανθούν αναμφίβολα την πίεση, το αυταρχικό σύστημα του Ιράν είναι λιγότερο ευαίσθητο στη λαϊκή δυσαρέσκεια.

Αυτό που μένει να φανεί είναι ότι ακόμη κι αν ο Τραμπ ανακοίνωνε αύριο το τέλος του πολέμου, το Ιράν θα μπορούσε και πάλι να περιορίσει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Αν εξαπολύσει νέες επιθέσεις, ενδέχεται να σημειωθεί άμεση άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και πτώση στα χρηματιστήρια.

Ωστόσο, καθώς η τελευταία στάση του Ιράν μειώνει τις ελπίδες για συμφωνία, οι προσδοκίες για επανάληψη των εχθροπραξιών αυξάνονται.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο Τραμπ δηλώνει πως δεν θα σκεφτεί «ούτε στο ελάχιστο» τα οικονομικά των Αμερικανών αν λάβει μια τέτοια απόφαση, επιμένοντας ότι μοναδικός του στόχος είναι να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.



