Πρόστιμο 22 εκατ. ευρώ επέβαλε η Γαλλία στη Shein

Πρόστιμο 22 εκατ. ευρώ επέβαλε η Γαλλία στην εταιρεία γρήγορης μόδας Shein, λόγω προβλημάτων που αφορούσαν τις επιστροφές, τις πληροφορίες για τα προϊόντα και τις επιβεβαιώσεις παραγγελιών.

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Καταπολέμησης της Απάτης (DGCCRF) ανακοίνωσε πως το πρόστιμο των 16,7 εκατομμυρίων ευρώ αφορά προβλήματα με τις επιβεβαιώσεις παραγγελιών και τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ προβλήματα σχετικά με τις επιστροφές και τις πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Εκπρόσωπος της Shein ανακοίνωσε πως θα αμφισβητήσουν το πρόστιμο, λέγοντας πως: «Τεχνικά ζητήματα, τα οποία δεν είχαν καμία επίπτωση στους καταναλωτές και έχουν ήδη επιλυθεί όπου ήταν απαραίτητο, χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την επιβολή του μεγάλου αυτού προστίμου. Ως εκ τούτου, θα αμφισβητήσουμε σθεναρά και τις δύο κυρώσεις στο σύνολό τους».

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούλιο, η Γαλλία είχε επιβάλει πρόστιμο 40 εκατ. ευρώ στη Shein για παραπλανητικές εκπτώσεις. Οι αρχές προσπάθησαν επίσης να αναστείλουν τη λειτουργία της πλατφόρμας της, αλλά το Εφετείο του Παρισιού απέρριψε την κίνηση αυτή τον Μάρτιο.

Η Shein, η οποία έχει κερδίσει εκατομμύρια καταναλωτές χάρη στις εξαιρετικά χαμηλές τιμές της σε ρούχα, ηλεκτρονικά είδη και αξεσουάρ, βρίσκεται υπό αυστηρό έλεγχο στη Γαλλία από τον Νοέμβριο, όταν η αρχή προστασίας των καταναλωτών εντόπισε στην ιστοσελίδα της κούκλες του σεξ που έμοιαζαν με παιδιά και απαγορευμένα όπλα.

Μετά την ανακάλυψη αυτή, «αποφασίσαμε να μην αφήσουμε αυτές τις πλατφόρμες στην ησυχία τους και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα έως ότου αλλάξουν πλήρως τις πρακτικές τους – ή αποχωρήσουν από την αγορά μας», τόνισε ο Σερζ Παπέν, υπουργός Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γαλλίας.

Πηγή: skai.gr

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