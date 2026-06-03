Στον καθεδρικό ιερό ναό του Αποστόλου Παύλου, στην Κόρινθο τελέστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η εξόδιος ακολουθία για τον βουλευτή Κορινθίας και υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 70 ετών.
Το παρών έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εκφώνησε και τον επικήδειο. «Αποχαιρετώ έναν προσωπικό φίλο, πολύτιμο συνάδελφο, αντίο Νίκο», ανέφερε μεταξύ άλλων συγκινημένος.
Στην εξόδιο ακολουθία παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Υποδομών, Χρίστος Δήμας, η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, υφυπουργοί της κυβέρνησης και βουλευτές της ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης κ.ά.
Έξω από τον ιερό ναό ήταν παρατεταγμένα και απέδωσαν τιμές, αγήματα του στρατού, καθώς και στρατιωτική μπάντα.
Η σορός του Νίκου Ταγαρά έφθασε στον ιερό ναό περίπου στις 10:00 το πρωί, συνοδευόμενη από τα μέλη της οικογένειάς του, ενώ η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλιπόντος, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.
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