Στις συνομιλίες με το Ιράν που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), μιλώντας στο podcast Pod Force One της New York Post, όπου παραδέχτηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον Λίβανο την ώρα που διεξάγονται οι συνομιλίες με την Τεχεράνη.

«Δεν θα έλεγα θυμωμένος. Ήμουν λίγο ενοχλημένος με το ότι πολεμά συνεχώς με τον Λίβανο, ξέρετε, κάποια στιγμή είπα: “Μπίμπι, πρέπει να το σταματήσουμε αυτό”», δήλωσε ο Τραμπ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νετανιάχου σχετικά με το ζήτημα.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες έχουν «πολύ καλή σχέση» και έχουν «συνεργαστεί πολύ καλά», ενώ πρόσθεσε ότι, αν δεν είχε ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν, «δεν θα υπήρχε Ισραήλ».

«Δεν θέλω να κουράσω κανέναν, αλλά ξεκίνησα (σ.σ. τον πόλεμο) επειδή δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να έχουν πυρηνικό όπλο. Αυτό αφορά το Ισραήλ, γιατί πιθανότατα θα ήταν το πρώτο που θα δεχόταν πλήγμα. Δεν θα υπήρχε Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις συνομιλίες με την Τεχεράνη που βρίσκονται σε εξέλιξη, έκανε γνωστό «το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα», ενώ πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και δίνει την έγκρισή του.

«Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Και έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν πρόκειται να έχουν πυρηνικό όπλο. Αυτό ήταν το μεγάλο ζήτημα», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε επίσης τις εκτιμήσεις ότι το Ιράν έχει το πάνω χέρι στη σύγκρουση. «Το Ιράν δεν έχει Ναυτικό. Δεν έχει Πολεμική Αεροπορία. Έχει πολύ λίγους στρατιώτες. Δεν έχει ηγεσία, καμία ηγεσία», ανέφερε και πρόσθεσε: «Η οικονομία τους καταρρέει. Έχουν πληθωρισμό 250%. Έχουν όλα τα δεινά που μπορεί να έχει κανείς».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν «χρειάζονται» δυνάμεις να επιχειρούν επί του εδάφους, λόγω της επιτυχίας των πολύμηνων βομβαρδισμών στη χώρα.

«Δεν χρειαζόμαστε τώρα στρατεύματα επί του εδάφους», ανέφερε και πρόσθεσε: «Λοιπόν, το κάναμε, ξέρετε, εξουδετερώσαμε μεγάλο μέρος του στρατού τους μόνο με βομβαρδισμούς. Δεν βάλαμε κανέναν στο έδαφος». «Δεν θέλει κανείς να το κάνει αυτό, αν μπορεί να το αποφύγει», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Για τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε ότι δεν αναμένει να διαρκέσει πολύ ακόμη. «Νομίζω ότι θα μπορούσε, αλλά θεωρώ πως είναι απίθανο. Πιστεύω ότι αυτό θα λυθεί σχετικά γρήγορα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει «πολύ μεγάλη επιτυχία σε στρατιωτικό επίπεδο στο Ιράν».

Ερωτηθείς για τη νέα ηγεσία στην Ισλαμική Δημοκρατία, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. «Συμμετέχει, απολύτως», δήλωσε και πρόσθεσε: «Λένε ότι δίνει την έγκρισή του, γιατί έτσι γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο πατέρας του και μετά εκείνος, υποθέτω ότι είναι θέμα διαδοχής. Αλλά φαίνεται πως τα πηγαίνουμε αρκετά καλά».

«Πιθανότατα θα συναντηθούμε κάποια στιγμή, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν όλα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναφερόμενος στον πληθωρισμό είπε ότι αυτός δεν είναι πολύ υψηλός και πως «οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν στο όχι πολύ μακρινό μέλλον». Πρόσθεσε ακόμη ότι η κατάσταση του Ιράν εξελίσσεται γρήγορα και θα είναι πολύ καλή.

Πηγή: skai.gr

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