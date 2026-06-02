Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ε65, από αύριο Τετάρτη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας-Ε65 με στόχο την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.
Συγκεκριμένα, από αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 07:30 έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 στις 19:30, θα ισχύει από το 71,5ο χλμ. έως και το 74,1ο χλμ. αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γρεβενά. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.
Ταυτόχρονα, στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, θα ισχύει αποκλεισμός των κλάδων εξόδου/εισόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Σοφάδων. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται με τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών μέσω των πλησιέστερων κόμβων του αυτοκινητοδρόμου.
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.
