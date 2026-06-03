Επί της εισαγγελικής πρότασης τοποθετήθηκε πριν λίγη ώρα για το ελληνικό Δημόσιο η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η εισαγγελέας πρότεινε χθες να μη γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου, που στρέφεται αποκλειστικά κατά των τριών σταθμαρχών απογευματινής-βραδινής βάρδιας και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Παράλληλα, και οι συνήγοροι συγγενών θυμάτων στις τοποθετήσεις τους που ακολούθησαν την εισαγγελική πρόταση, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου.

Σήμερα τοποθετήθηκε για πρώτη φορά μετά την εισαγγελική πρόταση το ελληνικό Δημόσιο, με την εκπρόσωπό του από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να αναφέρει αρχικά πως «ο μόνος σκοπός είναι να συμβάλλουμε θετικά στη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Επεσήμανε ότι η επιλογή να δηλώσουν την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των τεσσάρων είναι επειδή για το Δημόσιο θεωρούνται ο «πυρήνας του συγκεκριμένου εγκλήματος» χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως τόνισε, ότι αποφαίνονται για την ενοχή ή όχι των υπολοίπων κατηγορουμένων.

Ακόμη, σημείωσε πως «το Δημόσιο δεν είναι κατηγορούμενο στη δίκη» και θέλει να συμβάλλει στην «αποκατάσταση της δικαιοσύνης».

«Περιμέναμε υπομονετικά για να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις των συνηγόρων. Να δούμε αν κάποιος μας θέλει σε αυτή τη δίκη. Απογοητευτήκαμε.

Εφόσον παραβιάστηκαν διατάξεις και μειώθηκε το κύρος του δημοσίου έχει υποστεί ζημιά. Το δημόσιο δεν είναι κατηγορούμενο στη δίκη. Έχει κύρος και νομιμότητα η παράσταση του δημοσίου.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ήμασταν εδώ ως φορείς παραπλάνησης και θέλουμε να συμβάλουμε θετικά ώστε να φανεί ο υπαίτιος. Οι 4 κατηγορούμενοι είναι ο πυρήνας του αδικήματος δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι αθώοι», ανέφερε.

Οι τοποθετήσεις των συνηγόρων είναι σε εξέλιξη μετά από σύντομη διακοπή.

Θίγει ξανά το ζήτημα της αίθουσας η Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έθιξε ξανά στο δικαστήριο το ζήτημα της αίθουσας, λέγοντας τα εξής:

«Θα κάνουμε αίτημα να πληροφορηθούμε με επίσημο τρόπο ποια είναι η συνθήκη και ποιες οι παράμετροι διεξαγωγής της δίκης αυτής και αν έχει πιστοποιηθεί η πυρασφάλεια στην αίθουσα αυτή γιατί πληροφορηθήκαμε ότι μόλις το Μάιο διαβιβάστηκε έγγραφο για να γίνει έλεγχος για ασφάλεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.