Μπέσεντ: «Ο Τραμπ κατανοεί την ευαισθησία γύρω από το ζήτημα της Ταϊβάν»

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατανοεί την ευαισθησία γύρω από το ζήτημα της Ταϊβάν και θα αναφερθεί στο θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει σχολιάσει την Ταϊβάν, το αυτόνομο νησί που το Πεκίνο θεωρεί έδαφός του, ούτε έγινε αναφορά σε αυτό σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου σχετικά με τις συναντήσεις του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο σήμερα.

Η κινεζική κυβέρνηση, στην ανακοίνωσή της για τη σύνοδο κορυφής, ανέφερε ότι ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ ότι το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει τις σχέσεις σε μια «επικίνδυνη» πορεία και ακόμη και σε σύγκρουση.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ κατανοεί τα ζητήματα που υπάρχουν εδώ και κατανοεί την ευαισθησία γύρω από όλα αυτά, και όποιος λέει το αντίθετο δεν κατανοεί τον τρόπο διαπραγμάτευσης του Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο CNBC.

Αναφερόμενος στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών προέβλεψε ότι η τιμή, που παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, θα αρχίσει να «κατεβαίνει σταδιακά».

«Πιστεύω ακράδαντα ότι τίποτα δεν είναι πιο παροδικό από ένα σοκ στην προσφορά», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε την «ρεκόρ παραγωγή» πετρελαίου στις ΗΠΑ ως βάση για το επιχείρημά του. Αυτό συμβαίνει καθώς η τιμή του βαρελιού Brent Crude -που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς- βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια.

«Θα συνεχίσουμε να αντλούμε», δήλωσε ο Bessent. «Αυτό σημαίνει ότι και ο πληθωρισμός θα μειωθεί πολύ γρήγορα».

Πηγή: skai.gr

