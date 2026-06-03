Η «Θεοπούλα» έγινε ΕΛΑΣίτισα ξανά - Η συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα που έκανε «θραύση»

Τον αγαπημένο της Αλέξη Τσίπρα στο νέο του πολιτικό εγχείρημα θέλησε να ακολουθήσει η γνωστή σε όλους μας «Θεοπούλα», από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Παρά Πέντε».

Ο Αλέξης Τσίπρας συνάντησε την ηθοποιό για να τη βοηθήσει να εγγραφεί στο κόμμα του μέσω της ειδικής πλατφόρμας.

Η Έφη Παπαθεοδώρου συμβούλευσε τον Αλέξη Τσίπρα να γίνει λίγο πιο άγριος στην προεκλογική του εκστρατεία και στη συνέχεια μπήκε στo myelas.gr για να γίνει μέλος του κόμματός του, το όνομα του οποίου της άρεσε πολύ, όπως η ίδια είπε ενθουσιασμένη.

«Τι έκανε η Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ;» την ρωτάει ο πρώην πρωθυπουργός στο βίντεο που ανέβασαν στα social και εκείνη απαντάει «Θραύση»...

Πηγή: skai.gr

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