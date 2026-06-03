Πυρά Τεχεράνης κατά Ρούμπιο για τα περί σχεδίου δολοφονίας Αμερικανών ηγετών από το Ιράν

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν απέρριψε τους ισχυρισμούς του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο περί υποτιθέμενων ιρανικών σχεδίων για τη δολοφονία Αμερικανών πολιτικών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, λέγοντας ότι η Ουάσινγκτον επιχειρεί να αποσπάσει την προσοχή από αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «εγκλήματα πολέμου» κατά Ιρανών αμάχων.

Αναρτώντας στο X βίντεο με τις δηλώσεις του Ρούμπιο, ο Εσμαΐλ Μπαγκάι έγραψε: «Κάθε κατηγορία είναι ομολογία», προσθέτοντας ότι «η επίκληση του ρόλου του θύματος δεν μπορεί να ξεπλύνει τα φρικτά εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εναντίον του έθνους του Ιράν».

Στο απόσπασμα, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι άτομα έχουν καταδικαστεί για την εμπλοκή τους σε συνωμοσία Ιρανών πρακτόρων -όπως είπε- για τη δολοφονία πολιτικών προσώπων των ΗΠΑ σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Μπαγκάι επικαλέστηκε σειρά περιστατικών από την εν εξελίξει σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, μεταξύ των οποίων και πυραυλικό πλήγμα της 28ης Φεβρουαρίου σε σχολείο στη Μινάμπ, για το οποίο Ιρανοί αξιωματούχοι λένε ότι σκότωσε περισσότερα από 170 παιδιά και εκπαιδευτικούς.

کافر همه را به کیش خود پندارد



ادای قربانی درآوردن، نمی‌تواند جنایات جنگی سبعانه، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت که شما علیه ملت ایران مرتکب شده‌اید را سفیدشویی کند.#میناب #لامرد #دنا... pic.twitter.com/VplKbAQcFu — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 3, 2026

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Πηγή: skai.gr

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