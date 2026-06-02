Της Άντζυς Κούκη

Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η Έφη Αχτσιόγλου, από την πλευρά της, δήλωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα.

Η επιστολή της Έφης Αχτσιόγλου

Στη δήλωση παραίτησής της από το βουλευτικό αξίωμα, η Έφη Αχτσιόγλου περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία επτά χρόνια στη χώρα, σημειώνοντας πως «η πολιτική αλλαγή είναι ένα γνήσιο λαϊκό αίτημα. Και δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να το υποτιμήσει».

Στη συνέχεια αναφέρει: «Έχω από καιρό εκφράσει τη διαφωνία μου με τη στρατηγική απόφαση της σημερινής ηγεσίας της Νέας Αριστεράς να επικεντρωθεί περισσότερο στην υπεράσπιση μιας ιδεολογικής ταυτότητας, παρά στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός αριστερού πλειοψηφικού πόλου. Ενός πόλου που θα είναι πλήρως αντιπαραθετικός στις πολιτικές της δεξιάς, αλλά ταυτόχρονα θα έχει προοπτική νίκης και διακυβέρνησης, προς όφελος των εργαζομένων, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, των νέων.

Με αυτά τα δεδομένα, λαμβάνω σήμερα μία απόφαση ευθύνης και συνέπειας στις αρχές που υπηρετώ από την πρώτη στιγμή της συμμετοχής μου στην πολιτική. Σήμερα αποχωρώ από την ΚΟ της Νέας Αριστεράς. Ταυτόχρονα, ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι μια πράξη συνείδησης.

Παραιτούμαι από βουλεύτρια, δεν παραιτούμαι όμως από την ενεργό πολιτική. Παραμένω παρούσα, με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί και δίπλα σε κάθε πολίτη, στον συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ώστε η παρουσία μου στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες που έρχονται να ενισχύσει τη φωνή όσων μέχρι σήμερα είναι αόρατοι για την πολιτική εξουσία και να εμπνεύσει την προσπάθεια για πολιτική αλλαγή».

Το κείμενο αποχώρησης 143 στελεχών και 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς

Είχε προηγηθεί ένα κοινό κείμενο που υπέγραφαν συνολικά 143 στελέχη του κόμματος και οι 7 βουλευτές, με το οποίο γνωστοποιούσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα. Όπως σημειώνουν πρόκειται για μία δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση, ενώ όπως αναφέρουν «ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του».

«Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απαίτηση για συσπείρωση δυνάμεων» σημειώνουν στην επιστολή οι 150 υπογράφοντες και προσθέτουν: «Το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη. Ακούμε αυτή την απαίτηση. Δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπείρωσης, με απώτερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές».

Τι μέλλει γενέσθαι

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς εφόσον δεν έχει δημιουργηθεί από εκλογές απαιτούνταν 10 βουλευτές για τη συγκρότησή της και οποιοσδήποτε αριθμός κάτω από αυτόν, θα οδηγούσε στη διάλυσή της.

Από την άλλη πλευρά, με την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από τη βουλευτική έδρα, επόμενος επιλαχών για την έδρα στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών είναι ο Γιάννης Δραγασάκης. Η επίσημη ανακοίνωση των αποφάσεων των βουλευτών της Νέας Αριστεράς αναμένεται αύριο στην Ολομέλεια.

Νέα Αριστερά: Συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ

Λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση της αποχώρησης των βουλευτών, το κόμμα εξέδωσε την πρώτη του ανακοίνωση αναφέροντας πως «η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει».

Στην ανακοίνωση οι εξελίξεις χαρακτηρίζονται «αναμενόμενες» και προστίθεται: «Μας λυπεί τόσο σε πολιτικό όσο και σε συντροφικό επίπεδο. Με την εξέλιξη αυτή παύει να υφίσταται μια Κοινοβουλευτική Ομάδα με σημαντική παρουσία και έργο στη Βουλή, γεγονός που αποδυναμώνει την αριστερή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Σημειώνεται, δε, «χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα».

