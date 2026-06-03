Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με τους προστατευόμενους μάρτυρες.

Συγκεκριμένα, οι συνήγοροι ζήτησαν να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες πριν αποσαφηνιστεί εάν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο αποδέχθηκε το αίτημα και αποφάσισε να ζητήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας.

Αφού μελετήσει το σχετικό έγγραφο, το δικαστήριο θα αποφασίσει εάν οι 3 προστατευόμενοι μάρτυρες μπορούν τελικά να καταθέσουν στη διαδικασία.

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Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες φέρονται να έχουν δώσει κατά την προανάκριση κρίσιμα στοιχεία σε βάρος ορισμένων εκ των κατηγορουμένων, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή τους στη δίκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί να καταθέσουν οι δύο από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, εκτιμώντας ότι από τις προανακριτικές καταθέσεις τους δεν προκύπτουν ενδείξεις συμμετοχής τους στις αξιόποινες πράξεις που εξετάζονται. Για τον τρίτο μάρτυρα, ωστόσο, είχε ζητήσει να προηγηθεί δικαστικός έλεγχος προκειμένου να διευκρινιστεί πλήρως η ιδιότητά του.

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση φιλάθλων που καλούνται να καταθέσουν για τα γεγονότα της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

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