Καλοκαιρινό Μέντα LIVE με τον Ορέστη Ντάντο και μια εκλεκτή παρέα - Στις 5 Ιουνίου στις 21.00, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη

Το καλοκαίρι ξεκινά με τον πιο ωραίο τρόπο: μουσική, φίλους και στιγμές κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, που θα μας συντροφεύουν για πάντα!

Ο Μέντα 88, την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 21:00, διοργανώνει ένα ξεχωριστό Μέντα LIVE! Αυτή τη φορά, στην ατμοσφαιρική ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, Αμπελόκηποι), στην καρδιά της Αθήνας, υποδέχεται έναν ακόμα δημιουργό της νέας γενιάς: τον τραγουδοποιό Ορέστη Ντάντο.

Από το 2009, έχει επτά ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές («Είναι κι άλλοι σαν εμάς», «Τελευταία ανατολή», «Τακούνια για καρφιά» κ.ά.), διαμορφώνοντας το δικό του αναγνωρίσιμο, μουσικό σύμπαν. Με λόγο άμεσο, ευαίσθητο και συχνά κινηματογραφικό, ο Ορέστης Ντάντος δημιουργεί τραγούδια που μιλούν για το σήμερα και βρίσκουν τον δρόμο τους στις παρέες.

Στη σκηνή θα τον συνοδεύσουν τέσσερις πολύ αγαπημένες ερμηνεύτριες: Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Νεφέλη Φασούλη, Μυρτώ Βασιλείου.

Σε έναν από τους πιο όμορφους υπαίθριους πολιτιστικούς χώρους της πόλης, οι ακροατές του Μέντα 88 θα απολαύσουν μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, εκπλήξεις και τη μαγεία της ζωντανής μουσικής.

Για να ζήσετε την εμπειρία του Μέντα LIVE συντονιστείτε στις εκπομπές του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού και δηλώστε συμμετοχή!

Η είσοδος στο ΜΕΝΤΑ LIVE πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!

Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.

Μέντα Live!

Ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.