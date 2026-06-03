Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης γυναίκας, 26 ετών, γερμανικής υπηκοότητας, στην περιοχή του δήμου Νότιας Κυνουρίας της Π.Ε. Αρκαδίας.

Πρόκειται για αναρριχήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι στο αναρριχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου Λεωνιδίου.

Άμεσα πραγματοποιήθηκε γεωεντοπισμός της μέσω του 112 και κινητοποιήθηκε ομάδα διάσωσης 4 ατόμων και εθελοντές από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λεωνιδίου.

Η διασωστική ομάδα προσέγγισε την τραυματία, προχώρησε σε ακινητοποίησή της και την μετέφερε με φορείο σε ασφαλές σημείο από όπου παρελήφθη από κινητή ομάδα του ΕΚΑΒ. ‎

Πηγή: skai.gr

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