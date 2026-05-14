Τραμπ στο Fox News: Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) είπε σε συνέντευξή του ότι ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν «σε οτιδήποτε χρειαστεί».

Σύμφωνα με το Fox News, ο Τραμπ το δήλωσε σε συνέντευξή του στον Σον Χάνιτι, η οποία θα μεταδοθεί αργότερα μέσα στην ημέρα. Ο Χάνιτι ανέφερε, επίσης, στους συνεργάτες του ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing.

Η συνέντευξη του Τραμπ στον Χάνιτι, που μαγνητοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επίσκεψής του στην Κίνα, θα μεταδοθεί την Πέμπτη στις 9:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια «καλή συνάντηση» με τον Κινέζο πρόεδρο στο Πεκίνο, υπογραμμίζοντας τις συζητήσεις για την επέκταση της οικονομικής συνεργασίας και της πρόσβασης αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο X, οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης την αύξηση των κινεζικών αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την αντιμετώπιση της ροής πρόδρομων χημικών ουσιών για τη φαιντανύλη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό ώστε να διασφαλιστεί η παγκόσμια ροή ενέργειας, ενώ ο Σι εξέφρασε την αντίθεσή του στη στρατιωτικοποίησή του και έδειξε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.



From the Bilateral Meeting in Beijing:



President Trump had a good meeting with President Xi of China. pic.twitter.com/WaH8hR1ZV3 — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

Πηγή: skai.gr

