Η Τεχεράνη ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι γνώριζε την επίσκεψη που ανακοίνωσε ότι έκανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Αμπού Ντάμπι στο αποκορύφωμα της αμερικανοϊσραηλινής εκστρατείας εναντίον του Ιράν.

«Ο Νετανιάχου αποκάλυψε τώρα δημοσίως αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν είχαν μεταφέρει εδώ και καιρό στην ηγεσία μας», έγραψε ο Αμπάς Αραγτσί στο X.

«Η εχθρότητα προς τον Μεγάλο Λαό του Ιράν είναι ένα ανόητο ρίσκο», συνεχίζει ο Αραγτσί. «Η συμπαιγνία με το Ισραήλ για να γίνει αυτό: ασυγχώρητη» τόνισε.

«Όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν». Πάντως, το Άμπου Ντάμπι αρνείται τη μυστική επίσκεψη, διαψεύδοντας το Τελ Αβίβ.

Η Κίνα έχει «ενδιαφέρον να επιλύσει» την αναταραχή στον Κόλπο, πρέπει να κάνει περισσότερα για να αλλάξει τη συμπεριφορά του Ιράν, δήλωσε από πλευράς του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.

