Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται για μια ακόμη φορά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επεκτείνονται επικίνδυνα και τα διπλωματικά περιθώρια να στενεύουν. Οι επιθέσεις του Ιράν κατά συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και η συνέχιση των ισραηλινών βομβαρδισμών στον νότιο Λίβανο συνθέτουν ένα σκηνικό γενικευμένης ανάφλεξης.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμανε συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων και drones. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν εισερχόμενες απειλές, ενώ στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες προειδοποίησης.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι «εξουδετέρωσε πολλούς» ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και παράλληλα πραγματοποίησε πλήγματα «αυτοάμυνας» στο νησί Κεσμ του Ιράν, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Η Ουάσινγκτον απέρριψε τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης περί επιτυχών πληγμάτων σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο.

Στο διπλωματικό πεδίο, η Ουάσινγκτον διαμηνύει ότι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται, παρά τις αναφορές περί αδιεξόδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι οι επαφές με την Τεχεράνη συνεχίζονται «αδιάκοπα», ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων χωρίς άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, κάτι που φέρεται να έχει προκαλέσει την οργή του Τραμπ, καθώς εγείρει φόβους για κατάρρευση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν.

Παρότι δε ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα κινηθούν προς τη Βηρυτό και ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου από τη μεριά του ξεκαθάρισε ότι ο στρατός θα συνεχίσει να πλήττει τον νότιο Λίβανο «όπως είχε προγραμματιστεί». Η Τεχεράνη ωστόσο έχει απειλήσει με κλιμάκωση εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις.

Εν τω μεταξύ, Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν σήμερα στην Ουάσινγκτον τον τέταρτο γύρο συνομιλιών, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Δείτε εδώ τις εξελίξεις των προηγούμενων ωρών στη Μέση Ανατολή



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