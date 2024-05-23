Η Ρωσία θα προσδιορίσει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κινητών αξιών, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως αποζημίωση για τυχόν ζημίες που θα υποστεί ως αποτέλεσμα της οποιασδήποτε κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με διάταγμα που υπέγραψε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το διάταγμα εξουσιοδοτεί την αρμόδια κυβερνητική επιτροπή της Ρωσίας για τις πωλήσεις ξένων περιουσιακών στοιχείων να εντοπίσει τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία και αναφέρει ότι οι αποφάσεις για την αποζημίωση θα λαμβάνονται στα δικαστήρια.

Οι διαπραγματευτές της G7 συζητούν επί εβδομάδες για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αξιοποιήσουν τα ρωσικά χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως τα κύρια νομίσματα και τα κρατικά ομόλογα, τα οποία δεσμεύθηκαν λίγο αφότου η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η ικανότητα της Ρωσίας να προβεί σε παρόμοια αντίποινα εάν οι Δυτικοί ηγέτες κατασχέσουν τα δεσμευμένα περιουσιακά της στοιχεία έχει υπονομευθεί από τη συρρίκνωση των ξένων επενδύσεων, αλλά μπορεί να αξιοποιήσει τα μετρητά των ιδιωτών επενδυτών, δήλωσαν αξιωματούχοι και οικονομολόγοι στο Reuters αυτόν τον μήνα.

Το διάταγμα αναφέρει ότι μια ρωσική οντότητα μπορεί να ζητήσει από ρωσικό δικαστήριο να καθορίσει εάν η περιουσία της έχει κατασχεθεί αδικαιολόγητα και να ζητήσει αποζημίωση.

Στη συνέχεια, το δικαστήριο θα διατάξει τη μεταβίβαση αποζημίωσης με τη μορφή αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων ή ακινήτων στη Ρωσία από κατάλογο που θα καταρτίσει η κυβερνητική επιτροπή της Ρωσίας για την πώληση ξένων περιουσιακών στοιχείων.

Στο διάταγμα απαριθμούνται τίτλοι, ακίνητα, κινητή περιουσία και δικαιώματα ιδιοκτησίας μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στις ΗΠΑ και υπόκεινται σε κατάσχεση.

Ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ παραδέχθηκε τον περασμένο μήνα ότι η Ρωσία κατέχει έναν ασήμαντο αριθμό αμερικανικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων και οποιαδήποτε απάντηση της Ρωσίας θα είναι ασύμμετρη, εστιάζοντας σε περιουσιακά στοιχεία ιδιωτών.

Τα περιουσιακά στοιχεία πολλών ξένων επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων τόσο ιδιωτών όσο και μεγάλων αμερικανικών επενδυτικών κεφαλαίων, διατηρούνται στους ειδικούς λογαριασμούς 'type-C', τους οποίους η Ρωσία εισήγαγε λίγο μετά την αποστολή του στρατού της στην Ουκρανία και την επιβολή κυρώσεων από τη Δύση τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα χρήματα σε αυτούς τους λογαριασμούς δεν μπορούν να μεταφερθούν εκτός Ρωσίας χωρίς την άδεια των ρωσικών αρχών.

Η Ουάσινγκτον έχει ψηφίσει νόμο που επιτρέπει στην κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να κατάσχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε αμερικανικές τράπεζες και να τα μεταφέρει στην Ουκρανία, κάτι που η Ρωσία έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει παράνομο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

