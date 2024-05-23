Οι πιο σφοδρές μάχες στην Ουκρανία διεξάγονται τώρα στα ανατολικά, όπου οι ρωσικές δυνάμεις ασκούν πίεση στα μέτωπα του Ποκρόφσκ και του Κουράχοβε στην επαρχία Ντονέτσκ και στο Κουπιάνσκ ανατολικά της επαρχίας του Χαρκόβου, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος διοικητής της Ουκρανίας.

Ο Ολεξάντρ Σίρσκι ανέφερε στο Facebook πως οι στρατιώτες της Μόσχας έχουν επίσης εγκλωβιστεί σε οδομαχίες στην πόλη Βοβτσάνσκ και αμύνονται κοντά στο Λίπτσι, δύο κρίσιμα πεδία μαχών στο βόρειο τμήμα της επαρχίας του Χαρκόβου όπου η Ρωσία άνοιξε ένα νέο μέτωπο αυτό τον μήνα.

Russia attacked the #Kharkiv region with 15 missiles, in particular hitting a printing house



At least 7 people were killed, 23 were injured



The world must not be afraid to respond — to provide air defense & capability to destroy 🇷🇺 launch systems near 🇺🇦 borders#ArmUkraineNow pic.twitter.com/0w2yKRX1T6 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 23, 2024

Η Ρωσία σφυροκόπησε σήμερα με πυραύλους το Χάρκοβο σκοτώντας επτά ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα σε ένα τυπογραφείο.

Οι δυνάμεις της Μόσχας βομβαρδίζουν όλο και περισσότερο τη βορειοανατολική περιφερειακή πρωτεύουσα, μια πόλη 1,2 εκατομμυρίων κατοίκων, στην προσπάθειά τους να προωθήσουν μια χερσαία επίθεση στη μεθοριακή περιοχή και να πιέσουν την ουκρανική άμυνα στο ανατολικό μέτωπο.

Οι αρχές δήλωσαν πως η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 15 πυραύλους στις πόλεις Χάρκοβο και Λιουμπότιν σήμερα, στοχοποιώντας κυρίως υποδομές μεταφορών και το τυπογραφείο στο Χάρκοβο, όπου σύμφωνα με αξιωματούχους περίπου 50 άτομα βρίσκονταν μέσα στο κτήριο τη στιγμή του πλήγματος.

Καπνός υψώθηκε πάνω από το κτίριο, του οποίου ανατινάχθηκε η οροφή, καθώς εξαντλημένοι διασώστες έβγαζαν από το κτήριο πτώματα μέσα σε πλαστικές σακούλες. Καμένες σελίδες από βιβλία ήταν διασκορπισμένες στο έδαφος.

Today, russian terrorists launched a massive missile attack on Kharkiv and surrounding areas.

The number of casualties is increasing. At least seven persons were killed.

The targets included transportation infrastructure, a utility company, and a printing house.

We must not give… pic.twitter.com/p8HpIeCWbX — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 23, 2024

Μιλώντας στο σημείο του πλήγματος, ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ το περιέγραψε ως ένα αντικείμενο "εντελώς πολιτικό".

"Δεν υπάρχουν καθόλου στρατιωτικές εγκαταστάσεις είτε εδώ είτε εδώ κοντά", είπε στους δημοσιογράφους.

Άλλοι 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, ανέφερε το γραφείο του περιφερειακού κυβερνήτη. Πρόσθεσε πως οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν για να εξαπολύσουν την επίθεση της 10ης Μαρτίου.

Εξάλλου, η ουκρανική κρατική εταιρία σιδηροδρόμων ανέφερε πως έξι εργάτες τραυματίστηκαν έπειτα από επιθέσεις εναντίον αρκετών από τις εγκαταστάσεις της στο Χάρκοβο και στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.