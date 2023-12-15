Η αμερικανική διπλωματία χαιρέτισε την απόφαση που έλαβαν κατά την πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες οι 27 να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Επαίνεσε επίσης την απόφαση να χορηγηθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στη Γεωργία και να προχωρήσει η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αφού διαπιστωθεί επαρκής συμμόρφωσή της προς τα κριτήρια που είχαν οριστεί.

«Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν σθεναρά τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ και αδημονούμε να υποστηρίξουμε τιος υποψήφιες προς ένταξη και δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη χώρες καθώς συνεχίζουν την εφαρμογή κρίσιμων μεταρρυθμίσεων», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην οποία η απόφαση της συνόδου χθες χαρακτηρίζεται «ιστορική» για την Ευρώπη και «τη διατλαντική εταιρική σχέση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

