Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας συνελήφθη για κατάχρηση περίπου 36 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία προορίζονταν για την αγορά οβίδων πυροβολικού, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, τη στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει έλλειψη πυρομαχικών στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, το στέλεχος αυτό, που δεν κατονομάστηκε, κατηγορείται ότι «οργάνωσε ένα σύστημα κατάχρησης» όταν υποβάλλονταν οι δημόσιες προσφορές, καταφέρνοντας να αποκομίσει 1,5 δισεκατομμύριο χρίβνια.

Η υπόθεση αφορούσε την αγορά οβίδων για τις ένοπλες δυνάμεις, σε διογκωμένες τιμές.

«Ο διευθυντής μιας από τις βασικότερες υπηρεσίες του υπουργείου Άμυνας τέθηκε υπό κράτηση» πρόσθεσε η εισαγγελία. Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν «έγγραφα που επιβεβαιώνουν την παράνομη δράση του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πολλά σκάνδαλα διαφθοράς έχουν αποκαλυφθεί στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, κυρίως στους κόλπους του στρατού και του υπουργείου Άμυνας. Διενεργούνται επί παραδείγματι έρευνες για την αγορά πυρομαχικών και αλεξίσφαιρων γιλέκων κακής ποιότητας ή για την αγορά, σε φουσκωμένες τιμές, τροφίμων και στολών για τους στρατιώτες. Στις αρχές Αυγούστου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέλυσε όλους τους υπεύθυνους των τοπικών γραφείων στρατολόγησης, για να εξαλείψει ένα εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς που επέτρεπε σε νεοσύλλεκτους να αποφύγουν τη στράτευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

