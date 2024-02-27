Δυτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχαν μπλοκαριστεί όπως το Instagram και το Facebook έγιναν ξαφνικά διαθέσιμα σήμερα στην Ρωσία, αλλά μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα, και τώρα παραμένουν και πάλι μη προσβάσιμα σύμφωνα με δημοσιογράφους του Sky News.

Ορισμένοι δημοσιογράφοι του Reuters στην Μόσχα ήταν σε θέση να κατεβάσουν το Instagram χωρίς να κάνουν χρήση του εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) για πρώτη φορά σε σχεδόν δύο χρόνια, αφότου είχαν μπλοκαρισθεί τον Μάρτιο του 2022.

Η δημοσιογραφική ομάδα του Sky News στη Μόσχα λέει ότι ήταν διαθέσιμα "εν συντομία", αλλά τώρα και πάλι δεν ανοίγουν χωρίς VPN.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.