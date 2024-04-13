Πληθαίνουν οι φήμες στη Βόρεια Κορέα που θέλουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να έχει παράνομη σχέση με μια ποπ σταρ η οποία μάλιστα γέννησε και το παιδί τους.

Ο λόγος για την Hyon Song-wol η οποία άφησε την καριέρα της στο μουσικό συγκρότημα Moranbong Band και πλέον εργάζεται στην προσωπική γραμματεία του δικτάτορα.

Την περασμένη εβδομάδα ο φακός την εντόπισε μαζί με τον Κίμ να κοιτάζει το κινητό της καθώς περπατούσε, ενώ οι άλλοι βοηθοί κρατούσαν μανιωδώς σημειώσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Is this Kim Jong Un’s secret lover? North Korean pop star rumoured to have given birth to his love-child is spotted out with the tubby dictator https://t.co/84Pu8r15wL #Australia #birth #dailymail — WhatsNew2Day (@whatsn2day) April 12, 2024

Ο Choe Su-yong, πρώην μέλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (NIS) στη γειτονική Νότια Κορέα, ανέφερε μάλιστα ότι το παιδί που έχουν οι δυο τους ονομάζεται Kim Il-bong. Παράλληλα, αποκάλυψε πρόσφατα στους Korea Times ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει επίσης έναν νόμιμο γιο με τη σύζυγό του, Ri Sol-ju, αλλά το αγόρι είναι πολύ «χλωμό και αδύνατο» και έτσι δεν εμφανίζεται δημόσια.

Μιλώντας στην εφημερίδα Chosun Ilbo, περιέγραψε την αντίθεση μεταξύ των ετεροθαλών αδελφών. «Ο νόθος γιος, ο Kim Il-bong, είναι υγιής, αλλά ο πρώτος γιος που γεννήθηκε από τη σύζυγο του είναι αδύνατος σε βαθμό που περιγράφεται με βορειοκορεατικούς όρους ως αξιολύπητος».

Σύμφωνα με τον πρώην κατάσκοπο, ο Κιμ γνώρισε την Hyon Song-wol όταν ήταν ακόμη στο σχολείο στην Ελβετία.

Ο Choe είπε επίσης, ότι η Hyon υπηρέτησε τον Κιμ και την αδελφή του, ως νταντά, αλλά δημιουργήθηκε μια σχέση που συνεχίστηκε και κατά την επιστροφή τους στη Βόρεια Κορέα. Ο πατέρας και ο προκάτοχος του Κιμ, Κιμ Γιονγκ-ιλ, αποδοκίμασαν την σχέση αυτή και τον διέταξαν να την διακόψει, σύμφωνα με μια έκθεση της Νότιας Κορέας από το 2012. Αλλά μετά το θάνατο του πατέρα του, «ο γιος πιστεύεται ότι αναζωπύρωσε τη σχέση μαζί της», ανέφερε η έκθεση.

Ο Μάικλ Μάντεν, ιδρυτής του North Korea Leadership Watch, δήλωσε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι οι δυο τους συνδέθηκαν για πρώτη φορά στην Ελβετία.

«Ένα πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι είχαν στενή σχέση όταν σπούδαζε στην Ελβετία. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα η Hyon Song-wol να έμενε με τον Kim Jong-un και την αδερφή του Kim Yo-jong όταν ζούσαν στην Ελβετία, ή να πήγαινε να τους επισκεφθεί. Μπορούμε να πούμε ότι έχουν πολύ στενή σχέση».

Is this Kim Jong Un's secret lover? North Korean pop star rumoured to have given birth to his love-child is spotted out with the tubby dictator https://t.co/ILJBThCNh6 pic.twitter.com/ysH0U91IMW — Daily Mail Online (@MailOnline) April 12, 2024

Ο Μάντεν δήλωσε πως οι φήμες ότι έχουν μαζί παιδί αναζωπυρώθηκαν όταν η Hyon εμφανίστηκε το 2012 στη σκηνή έγκυος. «Αν η Hyon Song-wol έχει ένα παιδί και είναι ερωμένη, αυτό θα έφερνε σκάνδαλο στον Κιμ Γιονγκ Ουν σωστά;» Ο Μάντεν εκτιμά ότι η Hyon είναι περίπου επτά χρόνια μεγαλύτερη από τον Κιμ και πρόσθεσε ότι «είναι μια ποπ σταρ της ελίτ στη Βόρεια Κορέα. Την έχω παρομοιάσει με τη Λάνα Ντελ Ρέι».

«Σήμερα είναι αναπληρώτρια διευθύντρια στο κρατικό τμήμα προπαγάνδας και και η πραγματική της δουλειά είναι να εργάζεται στο πλευρό του Κιμ Γιονγκ Ουν. Φαίνεται επίσης να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις τηλεοπτικές εκδηλώσεις της Βόρειας Κορέας».

Όσο για τη σύζυγο του Κιμ, Ri Sol-ju, πολύ λίγα είναι γνωστά για αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς ηλικίας της, ποιοι είναι οι γονείς της και πώς ήταν η ζωή της πριν παντρευτεί την ΚΙμ. Ακόμη και το όνομά της παραμένει μυστήριο, καθώς οι παρατηρητές πιστεύουν ότι είναι στην πραγματικότητα ένα ψευδώνυμο που έχει σχεδιαστεί για να κρατήσει μυστική τη ζωή της πριν τον γάμο.

Πηγή: skai.gr

