Andrew Tate: Ο «τοξικός» influencer και ο αδελφός του θα δικαστούν στη Ρουμανία - Κατηγορούνται για βιασμό και εμπορία ανθρώπων

Ο «τοξικός» influencer, Andrew Tate, και ο αδελφός του Tristan πρόκειται να δικαστούν στη Ρουμανία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Οι αδελφοί Tate και δύο Ρουμάνες ύποπτες βρίσκονται σε κατ' οίκον περιορισμό στο πλαίσιο έρευνας για τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από επτά γυναίκες.

Και οι τέσσερις κατηγορούνται για αδικήματα εμπορίας ανθρώπων και για σύσταση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Ο Andrew Tate κατηγορείται, επίσης, για βιασμό ενός από τα θύματα, ενώ ο αδελφός του Tristan κατηγορείται για ηθική αυτουργία άλλων σε βία.

BREAKING: Andrew Tate and his brother to face trial in Romania over human trafficking allegationshttps://t.co/OeuntZv9hT