Άνδρας επέζησε από πτήση από την Αλγερία στο Παρίσι κρυμμένος στο σύστημα προσγείωσης του αεροπλάνου με θερμοκρασίες γύρω στους -50 βαθμούς Κελσίου.



Ένας άνδρας ανακαλύφθηκε κρυμμένος στην καμπίνα του εξοπλισμού προσγείωσης ενός εμπορικού αεροσκάφους της Air Algerie που πέταξε στο Παρίσι από το Οράν της Αλγερίας με σοβαρή υποθερμία αλλά ζωντανός, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές.

Ο άνδρας, που πιστεύεται ότι είναι γύρω στα 20, βρέθηκε κατά τη διάρκεια τεχνικών ελέγχων μετά την προσγείωση της πτήσης της Air Algerie από το Οράν της Αλγερίας στο αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού, είπαν οι εισαγγελείς στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Δεν είχε ταυτότητα πάνω του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Πηγή του αεροδρομίου ανέφερε ότι ο άνδρας «ήταν ζωντανός αλλά η κατάσταση της υγείας του είναι απειλητική για τη ζωή του λόγω της υποθερμίας».

Τα εμπορικά αεροσκάφη πετούν σε υψόμετρο 30.000 έως 40.000 πόδια, όπου οι θερμοκρασίες συνήθως πέφτουν στους -50 βαθμούς Κελσίου και η έλλειψη οξυγόνου καθιστά απίθανη την επιβίωση οποιουδήποτε ταξιδεύει σε χώρο προσγείωσης που δεν θερμαίνεται.

Το ποσοστό θνησιμότητας για άτομα που επιχειρούν να ταξιδέψουν με αυτόν τον τρόπο είναι 77%.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.