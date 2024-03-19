Το Ανώτατο Δικαστήριο του Τέξας επέτρεψε τη σύλληψη και φυλάκιση μεταναστών, ως μέρος του νέου σκληρού νόμου της πολιτείας για τη μετανάστευση.

Σύμφωνα με το νόμο, γνωστό ως SB4, η τοπική και πολιτειακή αστυνομία μπορεί να συλλάβει και να διώξει όσους είναι ύποπτοι για παράνομη διέλευση των συνόρων με το Μεξικό.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν χαρακτήρισε τον νόμο αντισυνταγματικό.

Η απόφαση έρχεται μια ημέρα αφότου «είχε μπει στον πάγο» από το ίδιο δικαστήριο, ενώ εκτελούνταν οι έκτακτες εφέσεις.

Την επιβολή των νόμων για τη μετανάστευση - συμπεριλαμβανομένων των συλλήψεων - συνήθως χειρίζεται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η SB4 δίνει τώρα αυτή την εξουσία στους Τεξανούς αξιωματούχους, επιτρέποντάς τους έτσι να διώχνουν μετανάστες επιτρέποντας την επιστροφή τους στο Μεξικό.

Ο νόμος αυτός αποτελεί ένα από τα πιο σκληρά μέτρα μετανάστευσης που έχει λάβει οποιαδήποτε πολιτεία των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Συνολικά, το SB4 καθυστέρησε τρεις φορές από τον δικαστή Samuel Alito.

Στη συνέχεια, την Τρίτη το Ανώτατο Δικαστήριο είπε ότι ο νόμος μπορεί να τεθεί σε ισχύ την ίδια στιγμή που το κατώτερο ομοσπονδιακό εφετείο σταθμίζει τη νομιμότητά του.

Ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, χαιρέτισε την απόφαση ως «τεράστια νίκη» κατά της κυβέρνησης Μπάιντεν και της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU), η οποία αμφισβήτησε τον νόμο στο δικαστήριο.

«Όπως πάντα, είναι τιμή μου να υπερασπιστώ το Τέξας και την κυριαρχία του», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στο X, πρώην Twitter.

Η ACLU, από την πλευρά της, δεσμεύτηκε ότι «δεν θα κάνει πίσω μέχρι να καταργηθεί οριστικά αυτός ο ακραίος αντιμεταναστευτικός νόμος».

Οι τρεις φιλελεύθεροι δικαστές του δικαστηρίου - η Sonia Sotomayor, η Elena Kagan και ο Ketanji Brown Jackson - διαφώνησαν.

