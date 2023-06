Ανασύρθηκαν από το βυθό του Ατλαντικού τα συντρίμμια του Titan - Δείτε βίντεο

Οι Αρχές ανέσυραν από τον πυθμένα του Ατλαντικού τα τεράστια συντρίμμια από το υποβρύχιο Titan μετά την ενδόρηξή του.

Τα τεράστια κομμάτια μετάλλου ξεφορτώθηκαν από το πλοίο Horizon Arctic στην προβλήτα της Καναδικής Ακτοφυλακής στο St John's, Newfoundland, το πρωί της Τετάρτης.

Large side panel offloaded. It has white tarp covering part of the panel. What looks like metal legs now being offloaded pic.twitter.com/fFqJ6qv5eU