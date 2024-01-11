Για εθνικό πρόγραμμα απόκτησης από την Τουρκία μεσοπρόθεσμα πυρηνικών υποβρυχίων κάνει λόγο ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στον τουρκικό δικτυακό τόπο του ειδικού σε αμυντικά θέματα ενημερωτικού δικτυακού τόπου Savunma SanayiST.

Μάλιστα, στο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά σε προγενέστερο του περιοδικού του τουρκικού πολεμικού Ναυτικο, «Deniz Kuvvetleri Dergisi», το οποίο ανέφερε ότι η Τουρκία σε σύντομο χρονικό διάστημα και όταν τεθεί σε λειτουργία ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Άκουγιου, θα πάρει τη θέση της στην σκακιέρα μεταξύ των χωρών που χρησιμοποιούν την πυρηνική ενέργεια.

Ειδικότερα, στο άρθρο του Savunma SanayiST αναφέρεται ότι «το γεγονός ότι η χώρα μας θα ξεκινήσει να χρησιμοποιεί την πυρηνική τεχνολογία θα αποτελέσει ένα σημείο καμπής για το προγραμματισμένο εθνικό πρόγραμμα πυρηνικών υποβρυχίων που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί μεσοπρόθεσμα» τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η μετάβαση στα πυρηνικά υποβρύχια θα σημάνει οπωσδήποτε κρίσιμες εξελίξεις για το τουρκικό Ναυτικό».

Το άρθρο υπογράφει ο αντιπλοίαρχος Ντενίζ Αϊτάν, και επισημαίνει σημαντικές πληροφορίες για τα υποβρύχια με πυρηνική ισχύ.

«Με εξαίρεση τη λειτουργία και τη συντήρηση του πυρηνικού αντιδραστήρα, που είναι ένα ιδιαίτερα τεχνικό ζήτημα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτυχθούν από τώρα έργα που να συμβαδίζουν με την ιδέα της αξιοποίησης των υποβρυχίων μας και να αρχίσουν οι προετοιμασίες για την εκπαίδευση του προσωπικού των υποβρυχίων. Με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρξουν προνοητικά σχέδια που θα διαμορφωθούν ήδη από τη φάση του σχεδιασμού του έργου και θα παρέχουν καθοδήγηση για την επίλυση των προβλημάτων πριν αυτά προκύψουν».

Στο άρθρο μάλιστα γίνεται αναφορά και στα πυρηνοκίνητα υποβρύχια της κλάσης BARRACUDA (SSN), τα οποία χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα για τη διαδικασία που θα οδηγήσει στο εθνικό πρόγραμμα πυρηνοκίνητων υποβρυχίων.

Σημειώνεται ότι το ίδιο θέμα αναπαράγει και η ισλαμιστική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Αkit με τίτλο «Η κίνηση της Τουρκίας που θα κάνει την Ελλάδα και τις ΗΠΑ να χάσουν τον ύπνο τους».





Πηγή: skai.gr

