Λετονία: Η Βουλή ενέκρινε την κρατικοποίηση του «Οίκου της Μόσχας» στη Ρίγα

Το κοινοβούλιο της Λετονίας ενέκρινε σήμερα την κρατικοποίηση του «Οίκου της Μόσχας» στη Ρίγα, στο οποίο στεγαζόταν παλαιότερα ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο, με τις λετονικές αρχές να υποστηρίζουν ότι η Μόσχα το χρησιμοποιούσε ως εργαλείο «προπαγάνδας» για να ασκεί επιρροή.

Ο Οίκος της Μόσχας, που χρηματοδοτείται από τον δήμο της ρωσικής πρωτεύουσας για την προώθηση της «πολιτιστικής και οικονομικής συνεργασίας» μεταξύ των δύο πρωτευουσών, έκλεισε τον Μάρτιο του 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μετά την ψηφοφορία στη λετονική Βουλή, ο Οίκος της Μόσχας θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του υπουργείου Μεταφορών της Λετονίας, του πρώην ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Σε ανακοίνωσή του, το λετονικό κοινοβούλιο έκρινε ότι ο Οίκος της Μόσχας ήταν «εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, με τη βοήθεια του οποίου διέδιδε σκόπιμα προπαγάνδα δικαιολογώντας τις επιθετικές της ενέργειες και τις ερμηνείες της Ιστορίας υπέρ του Κρεμλίνου».

Ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρίνκεβιτς δήλωσε ότι «ενημέρωσε» τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για αυτήν την απόφαση. Το επικρατέστερο σχέδιο για το κτίριο είναι να τεθεί σε δημοπρασία και τα έσοδα να δοθούν για την ενίσχυση της Ουκρανίας στον πόλεμο με τους ρώσους εισβολείς, είπε σήμερα σε δημοσιογράφους.

Η απόφαση προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της ρωσικής πρεσβείας, η οποία έκανε λόγο για «κρατική κλοπή». «Αυτή η άνευ προηγουμένου εχθρική συμπεριφορά δεν θα μείνει αναπάντητη», ανέφερε η ρωσική πρεσβεία στη Ρίγα.

Η Λετονία, πρώην σοβιετική δημοκρατία, τώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είναι ισχυρός σύμμαχος της Ουκρανίας. Οι σχέσεις της με τη Ρωσία επιδεινώθηκαν ραγδαία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

