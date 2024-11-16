Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ταραχές στην Αμπχαζία: Οι διαδηλωτές αρνούνται να εγκαταλείψουν το Κοινοβούλιο - Δείτε βίντεο

Οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κοινοβούλιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια επενδυτική συμφωνία με τη Μόσχα - Η Ρωσία δήλωσε ότι παρακολουθεί την «κατάσταση κρίσης» και κάλεσε τους Ρώσους να μην ταξιδέψουν στη χώρα

Αμπχαζία

Οι διαδηλωτές στην υποστηριζόμενη από τη Ρωσία, αποσχισθείσα από τη Γεωργία, περιοχή της Αμπχαζίας αρνήθηκαν σήμερα να εγκαταλείψουν το κτήριο του Κοινοβουλίου στο οποίο εισέβαλαν χθες, όπως τους πρότεινε ο πρόεδρος της περιοχής ως όρο για την παραίτησή του.

Οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κοινοβούλιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια επενδυτική συμφωνία με τη Μόσχα.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε πως ο πρόεδρος Ασλάν Μπζάνια δήλωσε σήμερα πως θα παραιτηθεί και θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές αν οι διαδηλωτές αποχωρήσουν από το Κοινοβούλιο στην πρωτεύουσα της Αμπχαζίας, το Σουχούμι, και πρότεινε έναν αντιπρόεδρο ως προσωρινό πρόεδρο.

«Όταν φύγουν από το κτήριο, θα υπογράψω την επιστολή παραίτησής μου και στις νέες εκλογές θα δούμε πόση υποστήριξη θα έχουν», ανέφερε το RIA, επικαλούμενο τον Μπζάνια.

Είπε πως σχεδιάζει να είναι υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές.

Οι διαδηλωτές ανέφεραν σε μια ανακοίνωση πως η ενέργειά τους δεν στρέφεται κατά των στενών σχέσεων της Αμπχαζίας με τη Ρωσία, όμως κατηγόρησαν τον Μπζάνια ότι «προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις σχέσεις αυτές προς ίδιον συμφέρον (και) τις χειραγωγεί προκειμένου να ενισχύσει το καθεστώς του».

Η Μόσχα δήλωσε χθες, Παρασκευή, πως παρακολουθεί την «κατάσταση κρίσης» με ανησυχία και κάλεσε τους Ρώσους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Αμπχαζία.

Η Ρωσία αναγνώρισε την Αμπχαζία και άλλη μία αποσχισθείσα περιοχή, τη Νότια Οσετία, ως ανεξάρτητα κράτη το 2008 αφού νίκησε τη Γεωργία σε έναν πόλεμο πέντε ημερών. Διατηρεί στρατιωτικές βάσεις και στις δύο περιοχές και στηρίζει τις οικονομίες τους.

Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας αναγνωρίζει την Αμπχαζία ως τμήμα της Γεωργίας, από την οποία αποσχίστηκε στη διάρκεια πολέμων στα πρώτα χρόνια του 1990.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ταραχές Γεωργία κοινοβούλιο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark