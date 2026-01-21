Λογαριασμός
Κέιτι Πέρι-Τζάστιν Τριντό: Η… χάρη τους έφτασε μέχρι το Νταβός - Δείτε το video που έγινε «viral»

Η 41χρονη τραγουδίστρια και ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά έφτασαν πιασμένοι χέρι-χέρι στο φόρουμ του Νταβός

Κέιτι Πέρι-Τζάστιν Τριντό

Την πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός έκαναν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, με ορισμένους να σχολιάζουν την αλλαγή στην εμφάνισή της που θύμιζε αυτή μιας Πρώτης Κυρίας.

Η 41χρονη τραγουδίστρια και ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά έφτασαν πιασμένοι χέρι-χέρι στο φόρουμ του Νταβός, με την Κέιτι Πέρι να κάθεται στην πρώτη σειρά παρακολουθώντας την ομιλία του συντρόφου της. 

Ωστόσο, ένα βίντεο από το εσωτερικό του φόρουμ έχει γίνει «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους θαυμαστές τους να έχουν ενθουσιαστεί. Στο βίντεο, η καλλιτέχνις και ο Τζάστιν Τριντό φαίνονται να κάνουν χαριτωμένες χειρονομίες ο ένας προς τον άλλον. Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά της χαμογελά κι εκείνη του κλείνει το μάτι… 

Ένας θαυμαστής μοιράστηκε το βίντεο στο X και το συνόδευσε με τη λεζάντα: «Ανταλλάσσουν μηνύματα στη μέση του Φόρουμ…. Είναι ερωτευμένοι». 

