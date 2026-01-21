Κέιτι Πέρι-Τζάστιν Τριντό: Η… χάρη τους έφτασε μέχρι το Νταβός - Δείτε το video που έγινε «viral»

Την πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός έκαναν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, με ορισμένους να σχολιάζουν την αλλαγή στην εμφάνισή της που θύμιζε αυτή μιας Πρώτης Κυρίας.

Η 41χρονη τραγουδίστρια και ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά έφτασαν πιασμένοι χέρι-χέρι στο φόρουμ του Νταβός, με την Κέιτι Πέρι να κάθεται στην πρώτη σειρά παρακολουθώντας την ομιλία του συντρόφου της.

Katy Perry is accompanying Justin Trudeau at the World Economic Forum in Davos, Switzerland. pic.twitter.com/z37mzTUqwD — Katy Perry Today (@todaykatyp) January 20, 2026

Ωστόσο, ένα βίντεο από το εσωτερικό του φόρουμ έχει γίνει «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους θαυμαστές τους να έχουν ενθουσιαστεί. Στο βίντεο, η καλλιτέχνις και ο Τζάστιν Τριντό φαίνονται να κάνουν χαριτωμένες χειρονομίες ο ένας προς τον άλλον. Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά της χαμογελά κι εκείνη του κλείνει το μάτι…

passing the signals to each other in middle of conference.. oh they are in LOVE😭 pic.twitter.com/vREWX8lWPX — kanishk (@kaxishk) January 21, 2026

Ένας θαυμαστής μοιράστηκε το βίντεο στο X και το συνόδευσε με τη λεζάντα: «Ανταλλάσσουν μηνύματα στη μέση του Φόρουμ…. Είναι ερωτευμένοι».

Πηγή: skai.gr

