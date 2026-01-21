Κόκκινος συναγερμός για την επερχόμενη κακοκαιρία - Πού είναι κλειστά τα σχολεία - Live η πορεία του φαινομένου

Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τετάρτη έως και την Πέμπτη τις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας. Στις συγκεκριμένες περιοχές υπάρχει σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες.

Λόγω της κακοκαιρίας, κλειστά θα μείνουν σήμερα όλα τα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, στην Αττική. Κλειστά θα μείνουν επίσης, τα σχολεία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας με απόφαση των Περιφερειαρχών. Αναστέλλεται και η λειτουργία του πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο.

Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία και σε Χαλκίδα, Αργολίδα, Δομοκό, Κορινθία, Κιάτο, Λακωνία, παραλιακή Αρκαδία, Ευρώτα, Τρίπολη, Γορτυνία, Μεγαλόπολη, Μονεμβασιά και στη Σαντορίνη.

Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας εστάλησαν χθες βράδυ σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Κορινθία, προκειμένου οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από νωρίς σήμερα το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Επίσης με μήνυμα από το 112 οι πολίτες ενημερώθηκαν ότι λόγω θυελλωδών ανέμων και για λόγους ασφάλειας, η σημερινή εφημερία επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (Ρίο) δεν θα πραγματοποιηθεί στο Ρίο. Η εφημερία θα διενεργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» έως τις 15:00 το μεσημέρι και μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Δεμένα είναι και τα πλοία στα λιμάνια.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

