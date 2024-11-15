Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν κατά οικονομικής συμφωνίας με τη Μόσχα, κοντά στο κοινοβούλιο της Αμπχαζίας, φιλορωσικής αυτονομιστικής περιοχής της Γεωργίας, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Protesters are storming the parliament building in Russian occupied Abkhazia at this hour in reaction to Russians passing discriminatory laws allowing for increased looting on behalf of Moscow.



Until Russia's 2008 invasion, Abkhazia was part of Georgia, now under Russian control pic.twitter.com/jh8SWMQg9k November 15, 2024

Εκατοντάδες διαδηλωτές, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το πρακτορείο, συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από το κοινοβούλιο στο Σουχούμι, πρωτεύουσα της περιοχής.

❗️Protestations en #Abkhazie



Le parlement abkhaze a reporté l’examen de la ratification d’un accord d’investissement avec la #Russie, n’ayant pas approuvé son ordre du jour. Ce report a provoqué la colère des manifestants rassemblés devant le parlement et exigeant un vote… pic.twitter.com/NbCDSTQZfB — REF_INFO (@REF_INFO24) November 15, 2024

Διαμαρτύρονται κατά της επικύρωσης συμφωνίας που επιτρέπει σε ρωσικές εταιρίες να επενδύουν στην Αμπχαζία, μια περιοχή που βρίσκεται μεταξύ των βουνών του Καυκάσου και των ακτών της Μαύρης Θάλασσας.

Οι διαδηλωτές διέλυσαν τμήμα της περίφραξης γύρω από το κτίριο, με τη βοήθεια φορτηγού, και πέταξαν αυγά και πλαστικά μπουκάλια στους αστυνομικούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Οι δυνάμεις της τάξης ανταπάντησαν με ρίψη δακρυγόνων, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στα τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συνεδρίαση του κοινοβουλίου κατά την οποία επρόκειτο σήμερα να εξεταστεί η επικύρωση αναβλήθηκε μετά τις ταραχές, χωρίς ωστόσο αυτό να ενθαρρύνει τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν από το σημείο, σύμφωνα με το RIA Novosti.

Διαδηλωτές είχαν ήδη αποκλείσει αυτή την εβδομάδα για κάποιες ώρες γέφυρες γύρω από το Σουχούμι, μια πόλη περίπου 65.000 κατοίκων, ύστερα από τη σύλληψη πέντε προσώπων που αντιτάσσονταν στη συμφωνία με τη Μόσχα και που τελικά αφέθηκαν ελεύθερα.

Η αντιπολίτευση φοβάται ότι η συμφωνία αυτή που υπεγράφη στα τέλη Οκτωβρίου θα ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση διαμερισμάτων από Ρώσους στην Αμπχαζία, σε πολλές πόλεις στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Η πώληση κατοικιών σε αλλοδαπούς απαγορεύθηκε στην Αμπχαζία το 1995.

Ύστερα από σύντομο πόλεμο κατά τον οποίο ο στρατός της εισήλθε σε γεωργιανό έδαφος το 2008, η Μόσχα αναγνώρισε την ανεξαρτησία δύο μεθοριακών αυτονομιστικών περιοχών, της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας. Η Ρωσία διατηρεί εκεί στρατιωτική παρουσία.

Η Αμπχαζία κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της από τη Γεωργία ύστερα από την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και την υπερασπίστηκε σε πόλεμο κατά των γεωργιανών δυνάμεων στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

